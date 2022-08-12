Республика Алтай вошла в топ-3 популярных направлений для путешествий по России

Республика Алтай вошла в число популярных направлений для путешествий по России, которыми интересовались пользователи в июле 2022 года, выяснил цифровой туристический сервис RUSSPASS*. Также в топ-3 вошли Москва и Камчатский край.

Выбрать оптимальный маршрут для путешествия по этим и другим регионам туристы могут на сайте спецпроекта СберСтрахования и RUSSPASS «Открываем Россию вместе». В предложенных путеводителях уже отмечены все достопримечательности, которые обязательно стоит посетить, указан транспорт, которым можно добраться до локаций, наиболее популярные рестораны и кафе, а также другая информация, которая может быть интересна гостям города. Например, при путешествии в республику Алтай туристам предлагается посетить Телецкое и Кучерлинские озера, плато Укок, гору Белуху. Размещённая на сайте карта достопримечательностей поможет найти ещё больше интересных мест на любой вкус.

На сайте спецпроекта «Открываем Россию вместе» участники также могут оформить наиболее актуальные для путешествия страховые полисы и поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Чтобы принять участие в розыгрыше призов, а также не беспокоиться о собственном здоровье и безопасности жилья, которое на время поездки осталось без присмотра, путешественнику достаточно оформить страховой полис по программам «Защита дома» или «Страхование путешественников» с 08 августа 2022 по 31 августа 2022г.**. Крайний срок определения победителей 31 августа 2022г. Среди подарков — беспроводная зарядка, подписка СберПрайм на полгода, персональная книга впечатлений и свеча с уникальным ароматом. Победители будут объявлены в сентябре.

Программа «Страхование путешественников» предусматривает защиту от непредвиденных ситуаций в поездках по России и за границу. Страховку можно оформить на одну поездку или для многократных поездок в течение года. В базовое покрытие программы входит медицинская помощь и транспортировка, риски утери или кражи документов, поисково-спасательные работы. Спектр покрываемых рисков можно расширить в зависимости от потребностей клиента. Например, можно застраховаться от отмены поездки или досрочного возвращения, утери багажа, задержки рейса.

Программа добровольного страхования жилья «Защита дома» представляет собой онлайн-конструктор, с помощью которого клиент может выбрать перечень актуальных для него рисков и страховые суммы. Застраховать можно квартиру, апартаменты, дом или дачу. Стоимость подписки на месяц начинается от 272 рублей.

RUSSPASS — цифровой туристический сервис, где можно забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане и многое другое. Всего на сервисе доступно свыше 5,5 тысяч турпредложений по всем регионам России. RUSSPASS (www.russpass.ru) разработан по инициативе Правительства Москвы в 2020 году. Реализацию проекта курирует Комитет по туризму города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.

Всесезонный курорт «Манжерок» — крупный круглогодичный курорт в Республике Алтай, расположенный у подножия горы Малая Синюха в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска. Начиная с 2012 года проект находится в управлении Сбера и является одним из крупнейших в России в области туризма и рекреации. В зимнем сезоне 2021/2022 курорт посетило более 100 тысяч человек. Сейчас на курорте функционируют три канатные дороги гондольного и кресельного типов и 22 километра горнолыжных трасс, гостиничный комплекс 3* ёмкостью 82 номера, ресторан на 240 посадочных мест, прокаты зимнего и летнего снаряжения, байк-парк, маршруты для треккинга, детские площадки.

Инвестиционная программа предусматривает дальнейшее развитие территории. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию гостиничный комплекс 5* на 304 номера. Второй этап развития курорта подразумевает строительство и ввод в эксплуатацию панорамного ресторана на горе Малая Синюха на высоте 1040 метров и 11 километров горнолыжных трасс. Третий этап включает строительство двух новых канатных дорог и горнолыжных трасс. В результате преобразований «Манжерок» займёт второе место в стране по протяжённости горнолыжных трасс (52 километра) и станет одним из крупнейших горнолыжных курортов России.

ООО "Всесезонный курорт «Манжерок» является крупным работодателем и налогоплательщиком Республики Алтай, имеет статусы «Региональный инвестор» и «Социальный инвестор». К концу 2022 года штатная численность Всесезонного курорта «Манжерок» превысит 1450 работников. Курорт признан Ростуризмом лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020 годах, является обладателем премий «Самый посещаемый курорт СФО», «Лучший байк-парк на горнолыжном комплексе» и Ski Business Awards*** по итогам международной выставки Ski Build Expo 2021****.

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*РУССПАСС

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***Награды лыжного бизнеса

****Лыжная выставка 2021