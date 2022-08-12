Ромашов и Бигрина призывают людей заниматься благотворительностью

Вадим Карасев

Евгений Ромашов и Анастасия Бигрина наконец-то отыскали своё место в жизни. Бывшие участники Дом-2 решили вступить в сообщество, помогающее пенсионерам, инвалидам и малоимущим. Они начали призывать и других людей вступать в сообщество, предоставляющее подопечным бесплатные обеды.Эта парочка предлагает делать взносы в благотворительную организацию, чтобы Ромашов лично разносил обеды для стариков. Призыв, на самом деле, хороший, однако выглядит это всё очень подозрительно. Настя Бигрина уверяет, что она невероятно впечатлительная и подобный опыт для неё действительно многое стоит.В данный момент молодожёнам уже удалось найти себе съемную квартиру и сейчас они начали реализовывать свои планы. Среди их главных целей стояло венчание, поездка в Сочи и рекламные посты. С последним у Бигриной уже возникли серьёзные проблемы, так как она посоветовала своим поклонникам аферистов, после чего заявила, что её и саму обманули.На самом деле, многим довольно интересно следить за жизнью Насти и Евгения, который счастлив от того, что он наконец-то на свободе. Интересно, когда пара в очередной раз переключится на тему семейных конфликтов?