Ромашов и Бигрина призывают людей заниматься благотворительностью
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Ромашов и Бигрина призывают людей заниматься благотворительностью

Ромашов и Бигрина призывают людей заниматься благотворительностью
Женя Ромашов и Настя Бигрина призывают фанатов заниматься благотворительностью и переводить им деньги на обеды для стариков и инвалидов. Евгений Ромашов и Анастасия Бигрина наконец-то отыскали своё место в жизни. Бывшие участники Дом-2 решили вступить в сообщество, помогающее пенсионерам, инвалидам и малоимущим. Они начали призывать и других людей вступать в сообщество, предоставляющее подопечным бесплатные обеды.

Эта парочка предлагает делать взносы в благотворительную организацию, чтобы Ромашов лично разносил обеды для стариков. Призыв, на самом деле, хороший, однако выглядит это всё очень подозрительно. Настя Бигрина уверяет, что она невероятно впечатлительная и подобный опыт для неё действительно многое стоит.

В данный момент молодожёнам уже удалось найти себе съемную квартиру и сейчас они начали реализовывать свои планы. Среди их главных целей стояло венчание, поездка в Сочи и рекламные посты. С последним у Бигриной уже возникли серьёзные проблемы, так как она посоветовала своим поклонникам аферистов, после чего заявила, что её и саму обманули.

На самом деле, многим довольно интересно следить за жизнью Насти и Евгения, который счастлив от того, что он наконец-то на свободе. Интересно, когда пара в очередной раз переключится на тему семейных конфликтов?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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