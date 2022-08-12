Роскомнадзор составил протокол на Twitch
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роскомнадзор составил протокол на Twitch

Роскомнадзор составил протокол на TwitchРоскомнадзор составил второй протокол на Twitch за неудаление запрещенной информации

Роскомнадзор составил протокол на Twitch за неудаление запрещенной информации. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«12 августа 2022 года Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Twitch Interactive, Inc. по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление информации, распространяемой с нарушением закона», — говорится в сообщении.

Видеостриминговый сервис не удалил недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине, пояснили в ведомстве. За такое правонарушение компании грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Это второй административный протокол в отношении Twitch за неудаление запрещенной информации. Первый Роскомнадзор составил в июле. Кроме того, ведомство обязало поисковые системы с 14 июля информировать пользователей о нарушении сервисом российского законодательства.

Ранее Twitch оштрафовали за невыполнение требований закона «о приземлении» иностранных IT-компаний. Сообщалось, что размер штрафа за отказ от локализации данных российских пользователей на территории России составил 2 миллиона рублей.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России
В США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав
Роскомнадзор составил протокол на Twitch
Роскомнадзор составил протокол на Twitch
Успех в личной жизни Раков, развитие бизнеса у Близнецов: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 15 по 21 августа 2022 года
Успех в личной жизни Раков, развитие бизнеса у Близнецов: гороскоп от
Губернатор Иркутской области вручил награды заслуженным строителям
Губернатор Иркутской области вручил награды заслуженным строителям
Андрей Макаревич рассказал, как не может перемещаться по миру: «Начались проблемы с визами»
Андрей Макаревич рассказал, как не может перемещаться по миру:
Экономическая игра нового поколения
Экономическая игра нового поколения
Почему провалились гастроли Малинина и Семенович: объяснения организаторов
Почему провалились гастроли Малинина и Семенович: объяснения
Универсальные баки для воды
Универсальные баки для воды
Премия «Эмми» объявила победителей в пяти номинациях
Премия «Эмми» объявила победителей в пяти номинациях
В Киренске у двоих иркутян изъяли 36 свертков с наркотиками
В Киренске у двоих иркутян изъяли 36 свертков с наркотиками
Устранение незваных гостей: как избавиться от мух в частном доме народными средствами, без использования химии
Устранение незваных гостей: как избавиться от мух в частном доме
Информация о пропавшем под завалами дома в Омске ребенке оказалась недостоверной
Информация о пропавшем под завалами дома в Омске ребенке оказалась

Топ на сегодня

Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать ЗАЭС
Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя детьми
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал

Еще по теме

Популярный видеосервис начнут маркировать за нарушение российских законов
РКН составил административный протокол на Facebook
Telegram пригрозили новым штрафом в России
Google пригрозили новым штрафом за неудаление контента