Российские общественники обратились в ООН по факту использования Украиной мин-лепестков
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Российские общественники обратились в ООН по факту использования Украиной мин-лепестков

Российские общественники обратились в ООН по факту использования Украиной мин-лепестков

Общественные организации России обратились в международные организации, занимающиеся проблематикой использования запрещённых видов вооружений, по факту использования Украиной противопехотных мин "Лепесток".

Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство" и Российский союз ветеранов Афганистана обратились в ООН и ряд других международных организаций в связи с использованием украинскими вооруженными силами запрещенных противопехотных мин "Лепесток" против мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик.


"Мы, представители Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", призываем вас остановить и привлечь к международному суду виновных в применении вооруженными силами Украины противопехотных мин, приводящих к многочисленным жертвам среди мирных жителей Донбасса", - говорится в обращении.

Российский союз ветеранов Афганистана в своем обращении указывает, что этими украинскими минами "засыпаны улицы и парки" в Донецке, Лисичанске, Попасной, Ясиноватой, Макеевке и Пантелеймоновке, Новолуганском, а также в Харьковской области на границе с Россией и в Запорожье.

"Страдают от таких мин мирные жители, дети и старики, - констатирует организация.

Аналогичное обращение направлено и со стороны МГЕР на имя генсека ООН по факту использования "Лепестков".

«Действия ВСУ нарушают Женевскую конвенцию, Оттавский договор и протокол Конвенции ООН "О негуманном оружии" и противоречат основополагающим принципам защиты гражданского населения во время войны. Украина создает угрозу для гражданского общества — фактически речь идет о военных преступлениях», - говорится в письме на имя Антонио Гуттериша, которое подписал председатель МГЕР Антон Демидов.

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По материалам: uposters.ru

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