Российский посол прокомментировал высылку дипломата из Черногории
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российский посол прокомментировал высылку дипломата из Черногории

Российский посол прокомментировал высылку дипломата из Черногории

Российский посол прокомментировал высылку дипломата из ЧерногорииПосол РФ в Черногории Масленников: высылка дипломата негативно повлияет на отношения странНачало событий в новости Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата

Посол РФ в Черногории Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал решение Подгорицы объявить российского дипломата персоной нон грата. По его словам, это негативно повлияет на отношения с Москвой, которая, в свою очередь, обязательно ответит на высылку дипломата из страны, сообщает ТАСС.

«Несомненно, скажется негативно на развитии двусторонних отношений. Разумеется, не останется без соответствующего ответа», — заявил Масленников.

Посол, которому вручали ноту, отметил, что власти Черногории не стали объяснять причины такого решения. Он также добавил, что большинство жителей страны, в отличие от правительства, поддерживают позицию России и не проявляют русофобии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Запад пытается сделать из Черногории и Северной Македонии инструменты в антироссийской игре.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Российские общественники обратились в ООН по факту использования Украиной мин-лепестков
Российские общественники обратились в ООН по факту использования
Эмин Агаларов рассказал об отношениях с дочерью президента
Эмин Агаларов рассказал об отношениях с дочерью президента
Вера Брежнева начала строить карьеру в Латвии
Вера Брежнева начала строить карьеру в Латвии
Роза Сябитова назвала дерьмом сбежавших звезд
Роза Сябитова назвала дерьмом сбежавших звезд
Ольга Бузова без вести пропала в горах
Ольга Бузова без вести пропала в горах
Давид Манукян купил себе дорогущее авто, пока все сосут лапы
Давид Манукян купил себе дорогущее авто, пока все сосут лапы
Мария Голубкина сменила имидж, но осталась недовольна
Мария Голубкина сменила имидж, но осталась недовольна
Эвелине Бледанс помогает вести свадьбы ее 10-летний сын
Эвелине Бледанс помогает вести свадьбы ее 10-летний сын
Иван Жидков представил новую избранницу-блондинку, похожую на Арнтгольц
Иван Жидков представил новую избранницу-блондинку, похожую на
Певица Пелагеи впервые за лето показала подросшую дочь
Певица Пелагеи впервые за лето показала подросшую дочь
Лиза Арзамасова показала трогательный семейный кадр
Лиза Арзамасова показала трогательный семейный кадр
Российский посол прокомментировал высылку дипломата из Черногории
Российский посол прокомментировал высылку дипломата из Черногории

Топ на сегодня

Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать ЗАЭС
Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Разработчики Ethereum приблизили переход Ethereum на PoS
Разработчики Ethereum приблизили переход Ethereum на PoS

Еще по теме

Россия объявила военного дипломата из Словакии персоной нон грата
Россия высылает словацкого дипломата
Россия вышлет черногорского дипломата
Индия осудила высылку своего дипломата из Пакистана