Роза Сябитова назвала дерьмом сбежавших звезд
Сегодня, 22:20
Ведущая Роза Сябитова в шоке от поведения уехавших знаменитостей. Февраль разделил шоу-бизнес на две части. Одни его представители осудили всех и вся и сбежали за границу. Другие остались на родине. В числе последних телеведущая Роза Сябитова. Она решила высказаться в адрес тех, кто позволяет себе говорить неприятные вещи о России.
«Я ни одного из уехавших лично не знаю. Вообще эта история со стороны выглядит как «дерьмо на вентилятор». Это выражение у меня созрело в феврале. Про себя подумала: «Как бы стать в том месте, чтобы не задело?». Это же нужно сначала понять, откуда полетело, и спрогнозировать, куда прилетит (смеется). Поэтому я стараюсь не стоять там, где не надо», — сказала Роза в беседе с PROZVEZD. На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху. Напомним, в феврале-марте страну покинули Максим Галкин и Алла Пугачева, Андрей Макаревич и ряд других.
По материалам: z-aya