Роза Сябитова назвала дерьмом сбежавших звезд
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Роза Сябитова назвала дерьмом сбежавших звезд

Роза Сябитова назвала дерьмом сбежавших звезд
Ведущая Роза Сябитова в шоке от поведения уехавших знаменитостей. Февраль разделил шоу-бизнес на две части. Одни его представители осудили всех и вся и сбежали за границу. Другие остались на родине. В числе последних телеведущая Роза Сябитова. Она решила высказаться в адрес тех, кто позволяет себе говорить неприятные вещи о России.
«Я ни одного из уехавш­их лично не знаю. Во­обще эта история со стороны выглядит как «дерьмо на вентиля­тор». Это выражение у меня созрело в фев­рале. Про себя подум­ала: «Как бы стать в том месте, чтобы не задело?». Это же ну­жно сначала понять, откуда полетело, и сп­рогнозировать, куда прилетит (смеется). Поэтому я стараюсь не стоять там, где не надо», — сказала Роза в беседе с PROZVEZD. На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху. Напомним, в феврале-марте страну покинули Максим Галкин и Алла Пугачева, Андрей Макаревич и ряд других.
# Шоу-бизнес Сябитова Роза
По материалам: z-aya

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