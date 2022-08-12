RuStore: Россияне чаще всего скачивают "СберБанк Онлайн" и приложения для развлечений

Вадим Карасев

Официальный российский магазин мобильных приложений RuStore сообщил, что чаще всего россияне скачивают "СберБанк Онлайн" и приложения для развлечений.

RuStore составил портрет пользователя по регионам. Самыми популярными оказались финансовые приложения. "СберБанк Онлайн" – наиболее скачиваемое банковское приложение по всей стране, кроме Ямало-Ненецкого АО, где жители отдают предпочтение "ВТБ Онлайн". Повышенный интерес к финансовым приложениям и в республиках Северного Кавказа. Их скачивают более 81% в Ингушетии, около 72% в Чечне и 63% в Дагестане. Меньше всего интересуются такими приложениями в Омской области.

Востребованы у пользователей и развлекательные приложения. В Калмыкии - 18% от всех скачиваний в регионе, в Кемеровской области – около 17%. Меньше всего о развлечениях думают жители Воронежской и Калининградской областей. В Чукотском АО наибольший интерес к приложениям интернет-магазинов — более 26% скачиваний, а в Якутии – к государственным приложениям — 17%.

Недавно в RuStore появились категории игр – теперь все приложения делятся на жанры, например, аркады или викторины. Самые азартные россияне проживают в Республике Алтай и республике Хакасия, 14% и 11% от общего количества загрузок соответственно, не отстают от них Ивановская и Костромская область и Ненецкий автономный округ.

Приложение "СберБанк Онлайн" — общероссийский лидер по загрузкам. На втором месте в Чукотском АО – "Яндекс.Маркет", в Якутии — "Электронный паспорт Алроса", в Омской области пользователи устанавливали "ВТБ Мои Инвестиции". В Ненецком АО жители отдают предпочтение социальным сетям — "ВКонтакте: музыка, видео, чаты".

Если первые несколько мест стабильно занимают финансовые приложения, то за третье в регионах борются категории "Покупки" и "Развлечения". Так, в Магаданской области "бронза" у "WILDBERRIES", в Калмыкии – у "RUTUBE", в Чечне – у "МАТЧ!", в Кемеровской области – у "Кавёр - афиша событий и мест".