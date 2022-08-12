Сергей Полунин показал еще одну татуировку с изображением Владимира Путина

Звезда мирового балета, танцовщик Сергей Полунин показал свой обнаженный торс с новой татуировкой. И это уже не первое изображение президента России. Сергей Полунин продемонстрировал новую татуировку в соцсетях. И это снова изображение президента России Владимира Путина! Это уже третий портрет ВВП на теле знаменитого на весь мир танцовщика. Одно изображение красуется в центре груди, а два других поменьше на плечах. Судя по покраснению левого плеча, тату танцовщик набил совсем недавно. Свою первую наколку с Путиным Сергей сделал, живя в Англии (он был самым молодым премьером Ковент-Гардена, но в 2012-м внезапно покинул его, заявив, что жесткая атмосфера театра убивает в нем художника), «чтобы поддержать энергетически президента России». В тот день в России проходили президентские выборы, и Полунин, решив внести свою лепту, отправился в тату салон.В интервью «Комсомолке» Сергей рассказывал, что прежде, чем лечь на стол к мастеру, спросил, как тот относится к политике. И только лишь услыхав, что «нормально», огласил своё желание. Вполне вероятно, что и сейчас Полуниным двигало такое же желание помочь Путину, ведущему военную спецоперацию. Свою новую татушку Сергей продемонстрировал подписчикам в соцсети. Полунин как артист умеет держать интригу: фото появилось без каких бы то ни было подписей. Фолловеры в комментариях, конечно же, разделились на два лагеря. Одни осуждают и спрашивают, почему Сергей при такой любви не живет в России? Но, Сергей вместе со своей возлюбленной фигуристкой Еленой Ильиных живет как раз в России. Король балета и принцесса льда воспитывают сына, получившего весьма необычное имя Мир. Другие подписчики уверены, Сергей имеет право делать со своим телом все, что ему заблагорассудится. А уж при таком таланте и подавно: «Сергей, какой вы искренний! Какой вы смелый! Какое счастье, что есть такие люди!». Кроме этого, тело Полунина украшают и другие татуировки. На кистях он набил гербы России и Украины (Сергей родом из Херсона). Кстати, сделал это танцовщик почти одновременно, но российский герб был первым.