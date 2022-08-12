Сергей Шнуров показывает пример олигархам, заявил Барецкий
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Сергей Шнуров показывает пример олигархам, заявил Барецкий

Сергей Шнуров показывает пример олигархам, заявил Барецкий
Певец Сергей Шнуров недавно стал отцом. Несколько дней назад Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз. Молодая жена Ольга Абрамова родила музыканту четвертого ребенка. Приятель Сергея, экс-музыкант «Ленинграда» Стас Барецкий подтвердил этот факт.
«Шнур родил ребенка, чтобы показать пример нашим олигархам. Они же все в панике сейчас: не знают, что делать. Олигархи боятся в одночасье обеднеть. А Шнуров, как знаменосец среди богатых людей, говорит: «Ребята, все нормально, ничего никуда не денется. Вместо долларов только теперь будем покупать юани!» Он показывает рождением ребенка, что не все потеряно», — рассказал Барецкий PROZVEZD. Напомним, впервые о беременности Абрамовой заявила Ксения Собчак. Малыш, пол которого пока держат в секрете, родился в одной из клиник Швейцарии.
# Шоу-бизнес Шнуров Сергей
По материалам: z-aya

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