Шольц: восстановление Украины обойдется в миллиарды и будет масштабнее "плана Маршалла"

Вадим Карасев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на большой летней пресс-конференции заявил, что восстановление Украины после завершения российской спецоперации обойдется в миллиарды и будет более масштабным, чем "план Маршалла".

Мы должны обратиться к вопросу восстановления — инфраструктуры, зданий, учреждений... Это драматические разрушения, это будет стоить миллиарды... Это огромная задача, которая очень обтекаемо описывается как "план Маршалла", это больше.

Политик подчеркнул, что вопрос заключения мира находится исключительно в компетенции Киева и украинского народа, а "принудительный мир не сработает".

"План Маршалла", или Программа восстановления Европы, был предложен в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом, и начал действовать в 1948 году. Программа предполагала восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизацию промышленности европейских стран, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, в том числе Западная Германия.