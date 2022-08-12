Сколько стоит новая квартира Курбана Омарова, бывшего супруга Бородиной: оценки экспертов
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Сколько стоит новая квартира Курбана Омарова, бывшего супруга Бородиной: оценки экспертов

Сколько стоит новая квартира Курбана Омарова, бывшего супруга Бородиной: оценки экспертов

На днях экс-супруг Ксении Бородиной похвастался в своих социальных сетях новой квартирой. Курбан Омаров купил просторное жилье в Москве, но пока там идет ремонт. Эксперты посчитали, сколько приблизительно стоит такое приобретение и оценили текущие работы.


Администрация телеграм-канала «Звездач» обратилась с этой просьбой к риелтору Роману Караваеву. Эксперт заявил, что квартиры в центре столицы имеют площадь 20-70 кв. м. С учетом этого, а также оценивая вид из окна, риелтор делает вывод о локации дома – МКАД или окраина города. По оценкам Романа Караева, такая квартира стоит не более 150 млн. рублей.


Однако весомую часть в стоимости жилья вносит и ремонт. Телеграм-канал обратился за помощью к дизайнеру по интерьеру Зульфие Даевой. Она уверена, что Курбан заказал дизайнерский проект, приблизительная стоимость которого от 5000 рублей за кв. м. При этом сложные элементы интерьера значительно удорожают стоимость ремонта.




Напомним, что Бородина и Омаров расстались летом 2021 года. Сам процесс проходил спокойно: бывшие супруги старались не выносить подробности личной жизни на публику. Однако позднее ситуация изменилась. Сейчас бывшие супруги регулярно устраивают перепалки в сети, обвиняя друг друга во всевозможных грехах.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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