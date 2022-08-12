Слух: на Quakecon представят переиздание Quake 2 для Xbox, PC и Game Pass

Вадим Карасев





На мероприятии Quakecon в прошлом году компания Bethesda неожиданно анонсировала переиздание первого Quake. Игра вышла в релиз сразу после анонса, при этом она стала доступна не только на PC, но и на приставках Xbox, а также сразу после релиза была добавлена в подписку Game Pass.

Появились слухи, что в этом году, в рамках Quakecon 2022, игроков ждет новый сюрприз — переиздание Quake 2. Игроки обратили внимание, что в Steam были внесены новые пакеты файлов Quake 2, плюс обновлены некоторые конфигурации. При этом, сама игра никаких обновлений не получала.





Предполагается, что в рамках Quakecon 2022 будет представлено и выпущено переиздание Quake 2, которое выйдет на Xbox, PC и в Game Pass. Напомним, текущая версия Quake 2 уже доступна на PC в Microsoft Store и в Game Pass.

Пройдет Quakecon 2022 с 18 по 21 августа.