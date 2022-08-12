Слух: ремастер GoldenEye 007 команда Xbox представит и выпустит на Gamescom
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Слух: ремастер GoldenEye 007 команда Xbox представит и выпустит на Gamescom

Слух: ремастер GoldenEye 007 команда Xbox представит и выпустит на Gamescom


В начале этого года было много разговоров вокруг возможного релиза ремастера GoldenEye 007 на приставках Xbox в этом году. Более того, за несколько недель до Xbox & Bethesda Showcase в июне обнаружились достижения для этого ремастера в базе Microsoft Store, но анонса в рамках июньской презентации так и не произошло.

Появились слухи, что Microsoft планирует анонсировать ремастер GoldenEye 007 в рамках летней презентации Gamescom 2022, которая состоится в Кельне. Команда Xbox уже представила свой план на немецкую игровую выставку. В этом плане значится 25 августа в качестве дня для трансляций, когда команды Xbox будут рассказывать о своих будущих и текущих проектах. Предполагается, что именно в этот день будет анонсирован (а может и выпущен) ремастер GoldenEye 007.

25 августа 2022 года — значимая дата для GoldenEye 007. Именно 25 августа игра была выпущена изначально, в 1997 году. А в этому году 25 августа ей исполняется ровно 25 лет.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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