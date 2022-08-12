СМИ: Желание Зеленского отобрать у России Крым чревато мировой войной
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СМИ: Желание Зеленского отобрать у России Крым чревато мировой войной

СМИ: Желание Зеленского отобрать у России Крым чревато мировой войной

Желание президента Украины Владимира Зеленского отобрать у России Крымский полуостров военным путем может превратить украинский конфликт в полноценную мировую войну. Такое мнение выразил обозреватель итальянской газеты La Stampa Доминико Куирико, передает РИА «Новости».

По словам автора материала, в ответ на последствия нападения украинской армией на Крым Москва среагирует еще более жестко, чем на обстрелы Донбасса со стороны ВСУ. Журналист также подчеркнул высокое историко-культурное значение региона для России, назвав его «полуостровом Севастополя, Малахова кургана, и графа Толстого».

«Если Зеленский, как он объявил в одном из своих последних вечерних обращений к нации, решил начать именно с Крыма «возвращение территорий», эти шесть месяцев окажутся лишь временным этапом перед адом», — отметил обозреватель итальянского издания.

Он также выразил мнение о том, что Киев едва ли решится на столь резкий шаг без одобрения своих западных союзников, что может вовлечь США и страны Евросоюза в непосредственную военную конфронтацию с Россией.

«Попытка вернуть Крым, маневр, который не может произойти без одобрения со стороны США, означает, что преобладающей идеей станет борьба до победного конца, тотальная, без ограничения средств; и ликвидация того немногого, что осталось от возможности договора и урегулирования интересов, единственного пути, который ведет хотя бы к перемирию», — резюмировал итальянский журналист.

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По материалам: pnp.ru

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