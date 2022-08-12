Собчак описала процедуру фильтрации "хороших" русских в аэропорту Тбилиси

Вадим Карасев

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила о том, что в аэропорту Тбилиси с особой дотошностью опрашивают некоторых людей с российскими паспортами. Об этом она рассказала в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Как утверждает Собчак, ссылаясь на источник, в тбилисском аэропорту россиян отводят в отдельную комнату, где располагаются "три очень интеллигентных человека". По словам журналистки, они не грузины, а носители английского языка. Неизвестные задают обладателям паспорта РФ подозрительно подробные вопросы: о месте рождения и проживания в России и Грузии, а также о том, где работает и сколько получает.

Телеведущая предположила, что в случае отказа от разговора с представителями грузинской стороны, приехавшего россиянина могут дальше не пустить в страну. Таким образом якобы фильтруются "хорошие" и "плохие" россияне.

"Наверное, от этого социологического опроса можно отказаться, но тогда тебя, возможно, и в страну не пустят. Выяснять мой собеседник не стал. Что это было – не очень понятно. Хороший английский для хороших русских", — написала Собчак.

Вскоре журналистке написала подписчица: она столкнулась со схожей процедурой "фильтрации" в Эстонии, где останавливали выезжающих с двойным гражданством. Собчак добавила, что в момент допроса собеседница телеведущей была беременна. Девушку продержали в душном кабинете пять часов, не дав воды, а во время разговора ей пришлось ввести на телефоне пароль и показать его пограничникам.

"Ездила к родственникам в Польшу, вчера возвращалась домой (ну, в Россию то есть) через Нарву. По ее словам, на погранпосту всех украинцев и людей с двойным гражданством также останавливают, отводят в отдельный кабинет (больше похожий на камеру), допрашивают, катают пальчики, все в лучшем виде", — написала Собчак.

Как ранее писал Ruposters, латвийские пограничники начали требовать от въезжающих в страну россиян подписать специальный документ об осуждении российской военной операции на Украине. Цель проверок заключается в выявлении лиц, поддерживающих действия России на Украине. В спецслужбе утверждают, что такие люди могут представлять угрозу для национальной безопасности республики. Аналогичная процедура действует в отношении граждан Белоруссии.