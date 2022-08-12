Сотрудников «Известий» задержали в Эстонии

Вадим Карасев

В Эстонии задержали корреспондента и оператора «Известий»СюжетВизы в Европу:

Сотрудников «Известий» задержали в Эстонии, в чем их обвиняют — неизвестно. Об этом сообщило издание в своем Telegram-канале.

«Съемочную группу "Известий" задержали в Эстонии. Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника», — говорится в сообщении.

Корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин. К ним подошли сотрудники полиции и показали корреспонденту фотографию, на котором она снимает танк. По данным издания, съемочную группу отвезли в отдел полиции.

Сейчас сотрудники издания ждут представителя миграционной службы. В чем их обвиняют — неизвестно.

В июне в Латвии задержали внештатного автора агентства Sputnik Владимира Линдермана. Линдерман после начала СВО в качестве правозащитника не боялся публично выступать в защиту тех местных активистов, которых спецслужбы Латвии преследовали за пророссийскую позицию.