Сотрудников «Известий» задержали в Эстонии
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Сотрудников «Известий» задержали в Эстонии

Сотрудников «Известий» задержали в ЭстонииВ Эстонии задержали корреспондента и оператора «Известий»СюжетВизы в Европу:

Сотрудников «Известий» задержали в Эстонии, в чем их обвиняют — неизвестно. Об этом сообщило издание в своем Telegram-канале.

«Съемочную группу "Известий" задержали в Эстонии. Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника», — говорится в сообщении.

Корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин. К ним подошли сотрудники полиции и показали корреспонденту фотографию, на котором она снимает танк. По данным издания, съемочную группу отвезли в отдел полиции.

Сейчас сотрудники издания ждут представителя миграционной службы. В чем их обвиняют — неизвестно.

В июне в Латвии задержали внештатного автора агентства Sputnik Владимира Линдермана. Линдерман после начала СВО в качестве правозащитника не боялся публично выступать в защиту тех местных активистов, которых спецслужбы Латвии преследовали за пророссийскую позицию.

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По материалам: lenta.ru

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