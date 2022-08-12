Советницу Байдена обязали распродать ценные бумаги
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Советницу Байдена обязали распродать ценные бумаги

Советницу Байдена обязали распродать ценные бумагиСоветника Байдена Аниту Данн обязали распродать ценные бумаги из-за конфликта интересов

Старший советник президента США Джо Байдена Анита Данн должна будет распродать все принадлежащие ей ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие активы из своего инвестиционного портфеля, пишет CNBC.

Подобное обязательство налагает на Данн ее новый статус и работа в Белом доме. В противном случае существует риск возникновения конфликта интересов, поскольку Данн последние годы работала в основанной ею же консалтинговой компании SKDK.

По данным финансового отчета Данн, ее заработок в SKDK за последние 2,5 года составил 738715 долларов. Кроме того, Данн будет запрещено контактировать с представителями компании и бывшими клиентами в течение двух лет.

Среди активов, указанных в отчете Данн, фигурировали акции Amazon, Alphabet, Boeing, Bank of America, Chevron, Dow, KKR и Morgan Stanley, а также опционы на индекс S&P 500. Кроме того, вместе с мужем, адвокатом Бобом Бауэром Данн вложила около 500 тысяч долларов в хедж-фонд, из которого теперь тоже должна будет выйти.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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