Создатели MultiVersus объявили дату старта первого сезона игры
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Создатели MultiVersus объявили дату старта первого сезона игры

Создатели MultiVersus объявили дату старта первого сезона игры


Первый сезон в MultiVersus должен был начаться уже на этой неделе, но разработчики немного задержали его старт, о чем они заранее предупреждали игроков. Теперь же у MultiVersus появилась дата старта первого сезона — 15 августа, то есть начало следующей недели.

В первом сезоне MultiVersus разработчики обещают игрокам новых персонажей, новый аркадный режим, новый рейтинговый режим и большое количество новой косметики. Что касается новых персонажей, пока официально заявлена дата появления только одного — Морти станет доступен игрокам 23 августа.

Вместе с новым сезоном в MultiVersus игроков ждет новый боевой пропуск, который можно приобрести за $10 для разблокировки максимального количества внутриигровых наград.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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