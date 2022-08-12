Создатели MultiVersus объявили дату старта первого сезона игры

Вадим Карасев





Первый сезон в MultiVersus должен был начаться уже на этой неделе, но разработчики немного задержали его старт, о чем они заранее предупреждали игроков. Теперь же у MultiVersus появилась дата старта первого сезона — 15 августа, то есть начало следующей недели.

В первом сезоне MultiVersus разработчики обещают игрокам новых персонажей, новый аркадный режим, новый рейтинговый режим и большое количество новой косметики. Что касается новых персонажей, пока официально заявлена дата появления только одного — Морти станет доступен игрокам 23 августа.

Вместе с новым сезоном в MultiVersus игроков ждет новый боевой пропуск, который можно приобрести за $10 для разблокировки максимального количества внутриигровых наград.