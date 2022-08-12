Стало известно о смерти двух детей при лечении препаратом Золгенсма

Вадим Карасев

Novartis: двое детей в России и Казахстане умерли при лечении препаратом от СМА Золгенсма

Двое детей, в России и Казахстане, умерли в ходе лечения препаратом от спинальной мышечной атрофии (СМА) «Золгенсма». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на швейцарскую фирму-производителя лекарства Novartis.

Как стало известно агентству, летальный исход произошел на фоне почечной недостаточности после пять-шести недель введения препарата методом инфузии. Компания уведомила органы здравоохранения на рынках, где продается препарат, в том числе управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

7 июля признанный самым дорогим в мире препарат «Золгенсма» официально появился в России. Три упаковки уже использовали московская Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

Однако 15 июля глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России есть аналог лекарства от СМА — его производит отечественная компания «Биокад». Чиновник заявил, что стоить он будет значительно меньше.