Стало известно о смерти двух детей при лечении препаратом Золгенсма
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Стало известно о смерти двух детей при лечении препаратом Золгенсма

Стало известно о смерти двух детей при лечении препаратом Золгенсма

Стало известно о смерти двух детей при лечении препаратом ЗолгенсмаNovartis: двое детей в России и Казахстане умерли при лечении препаратом от СМА Золгенсма

Двое детей, в России и Казахстане, умерли в ходе лечения препаратом от спинальной мышечной атрофии (СМА) «Золгенсма». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на швейцарскую фирму-производителя лекарства Novartis.

Как стало известно агентству, летальный исход произошел на фоне почечной недостаточности после пять-шести недель введения препарата методом инфузии. Компания уведомила органы здравоохранения на рынках, где продается препарат, в том числе управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

7 июля признанный самым дорогим в мире препарат «Золгенсма» официально появился в России. Три упаковки уже использовали московская Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

Однако 15 июля глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России есть аналог лекарства от СМА — его производит отечественная компания «Биокад». Чиновник заявил, что стоить он будет значительно меньше.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Футбольная RPG с открытым миром Soccer Story выйдет в Game Pass в день релиза
Футбольная RPG с открытым миром Soccer Story выйдет в Game Pass в
Symbiosis Finance стал партнером Benqi Finance
Symbiosis Finance стал партнером Benqi Finance
На севере Иркутской области продлили противопожарный режим до 31 августа
На севере Иркутской области продлили противопожарный режим до 31
Когда в четверг ты еще на работе, но мысленно отплясываешь в пятницу
Когда в четверг ты еще на работе, но мысленно отплясываешь в пятницу
Захар Прилепин: «Федор Бондарчук других позиций. Во-первых, он не высказывался»
Захар Прилепин: «Федор Бондарчук других позиций. Во-первых, он не
Стало известно о смерти двух детей при лечении препаратом Золгенсма
Стало известно о смерти двух детей при лечении препаратом Золгенсма
Слух: ремастер GoldenEye 007 команда Xbox представит и выпустит на Gamescom
Слух: ремастер GoldenEye 007 команда Xbox представит и выпустит на
Виталик Бутерин раскритиковал намерение MakerDAO продать USDC на $3,5 млрд
Виталик Бутерин раскритиковал намерение MakerDAO продать USDC на $3,5
Татьяна Тарасова считает Зеленского клоуном
Татьяна Тарасова считает Зеленского клоуном
Игорь Николаев спровоцировал слухи о проблемах с женой
Игорь Николаев спровоцировал слухи о проблемах с женой
Влад Соколовский признался, что не может больше изменять
Влад Соколовский признался, что не может больше изменять
Дана Борисова обвинила мужа Азизы в мошенничестве
Дана Борисова обвинила мужа Азизы в мошенничестве

Топ на сегодня

Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут привлечь удачу и богатство в дом
Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
Гуманитарная помощь и детский отдых: регионы РФ продолжают поддерживать подшефные территории
Гуманитарная помощь и детский отдых: регионы РФ продолжают
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины
«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять накачал бицепсы и изуродовал лицо
«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять

Еще по теме

Самый дорогой в мире препарат «Золгенсма» для лечения СМА поступил в оборот в России
Девочку с СМА из России, вероятно, будут лечить препаратом Zolgensma
В США FDA разрешило использовать экспериментальный препарат для лечения коронавируса
В Украине появился важный препарат для лечения иммунодефицита у детей