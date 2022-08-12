Строгие запреты Успенского поста 2022 года и в чем его главная сложность

В августе православные будут соблюдать строгий пост — Успенский. Он является подготовкой к большому церковному событию — Успению Пресвятой Богородицы. На протяжении 2 недель те граждане, которые решили поститься, должны будут соблюдать запреты, усмирять плоть и дух, чтобы глубже проникнуть в суть предстоящего праздника.

Когда начинается Успенский пост

Из года в год дата Успенского поста не меняется. Она приходится на праздник Изнесение честных Древ Животрящего Креста Господня, отмечаемый 14 августа.

В народе более распространено название Медовый Спас, первый из трех. Окончится двухнедельный период воздержания 27 августа. А на следующий день наступит главное православное событие, подготовка к которому и была целью поста — Успение Пресвятой Богородицы.





Кроме этого, во время поста пройдет Яблочный Спас или Преображение Господне. Ореховый Спас будет на следующий день после праздника Успения — 29 числа.

Какие запреты Успенского поста считаются самыми строгими

Принято считать, что самый строгий — Великий пост, но это не совсем так. Во время его длительного периода существует много послаблений из-за праздничных событий. А вот в течение Успенского поста верующие столкнутся со строгими ограничениями и запретами. Лишь однажды, в праздник Преображения, допускается употребление рыбы.





В остальные дни поста можно есть лишь ограниченное количество продуктов, и то малыми порциями. Это довольно сложное испытание, связанное с тем, что и сама Богоматерь ела очень мало на протяжении всей жизни.

Трижды в неделю (в понедельник, среду и пятницу) пищу нельзя обрабатывать — это называется сухоядение. В остальные два будних дня можно сварить суп, кашу или запечь овощи в духовке, но без добавления растительного масла. Использовать его разрешено лишь по выходным.

Несомненно, ограничения в еде многие считают самым строгим запретом Успенского поста, но это не совсем так. Гораздо более тяжело усмирить свои мысли и чувства, а это даже важнее. Во время подготовки к Успению Пресвятой Богородицы нельзя злословить, ссориться, причинять любой вред другим людям. Поддержание доброты и милосердия внутри — очень сложная, но необходимая задача.





А вот стараться соблюдать монастырский вариант поста вовсе необязательно, особенно тем, кто не имеет многолетней подготовки. Многие прихожане разговаривают со священником перед началом поста для того, чтобы установить личные ограничения в еде. Он может благословить на пост с послаблениями, если, к примеру, врачом предписано есть нежирное мясо для поддержания сил в организме.

Обычно говорят о запрете на молочную, мясную пищу, а также рыбу (кроме праздника Преображения). Также в пост нельзя устраивать гулянья, свадьбы, вступать в интимную близость, бездельничать и лениться.