Светлана Лобода не смогла выступить с концертом в Латвии

Певица Светлана Лобода отменила свой концерт в Европе. С недавнего времени певице запретили въезжать в Россию до 2072 года, поэтому теперь Светлана Лобода намерена покорять западную публику. Правда, и тут у артистки дела не идут гладко. 12 августа Светлана должна была петь в одном из таллинских клубов, но выступление сорвалось. Его перенесли на осень. Об этом исполнительница с сожалением сообщила в личном блоге. «Дорогие друзья! Наш концерт в Таллине, который попал под ковидные ограничения, но должен был состояться 12 августа в MJ Club, отменен в связи с невозможностью осуществления технического райдера. Но мы сделали все, чтобы наша встреча состоялась на более вместительной площадке. Новая дата концерта — 28 октября. Все ранее приобретенные билеты действительны! Вы можете их обменять на пригласительные с новой датой. Я очень жду нашей встречи. С любовью», — поделилась 39-летняя Лобода.К слову, еще недавно Светлана Лобода входила в список самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса наряду с Григорием Лепсом, Сергеем Шнуровым, Филиппом Киркоровым. Теперь, похоже, артистке придется позабыть о былой славе. Но исполнительница не унывает. Недавно Светлана вместе с Максом Барских зажгла на корпоративе в Нью-Йорке. По этому поводу высказываются недовольные пользователи Сети. «Недавно скорбела по Украине, теперь пляшет радостная!»; «Когда устала строить из себя святую женщину!»; «А как же поддержать своих, Света?!»; «Ну все, все слезы пролила!»; «Хватит критиковать Лободу, нормальная она. Занимается благотворительностью. А вы что сделали?!» — пишут подписчики противоречивые комментарии.