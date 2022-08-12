Светлана Лобода не смогла выступить с концертом в Латвии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Светлана Лобода не смогла выступить с концертом в Латвии

Светлана Лобода не смогла выступить с концертом в Латвии
Певица Светлана Лобода отменила свой концерт в Европе. С недавнего времени певице запретили въезжать в Россию до 2072 года, поэтому теперь Светлана Лобода намерена покорять западную публику. Правда, и тут у артистки дела не идут гладко. 12 августа Светлана должна была петь в одном из таллинских клубов, но выступление сорвалось. Его перенесли на осень. Об этом исполнительница с сожалением сообщила в личном блоге. «Дорогие друзья! Наш концерт в Таллине, который попал под ковидные ограничения, но должен был состояться 12 августа в MJ Club, отменен в связи с невозможностью осуществления технического райдера. Но мы сделали все, чтобы наша встреча состоялась на более вместительной площадке. Новая дата концерта — 28 октября. Все ранее приобретенные билеты действительны! Вы можете их обменять на пригласительные с новой датой. Я очень жду нашей встречи. С любовью», — поделилась 39-летняя Лобода.
К слову, еще недавно Светлана Лобода входила в список самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса наряду с Григорием Лепсом, Сергеем Шнуровым, Филиппом Киркоровым. Теперь, похоже, артистке придется позабыть о былой славе. Но исполнительница не унывает. Недавно Светлана вместе с Максом Барских зажгла на корпоративе в Нью-Йорке. По этому поводу высказываются недовольные пользователи Сети. «Недавно скорбела по Украине, теперь пляшет радостная!»; «Когда устала строить из себя святую женщину!»; «А как же поддержать своих, Света?!»; «Ну все, все слезы пролила!»; «Хватит критиковать Лободу, нормальная она. Занимается благотворительностью. А вы что сделали?!» — пишут подписчики противоречивые комментарии.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

Последние новости

JPMorgan: The Merge станет ударом для Ethereum-майнеров
JPMorgan: The Merge станет ударом для Ethereum-майнеров
Раскрыт срок объявления Байденом о намерении баллотироваться на второй срок
Раскрыт срок объявления Байденом о намерении баллотироваться на
Светлана Лобода не смогла выступить с концертом в Латвии
Светлана Лобода не смогла выступить с концертом в Латвии
Татьяна Тарасова ищет себе работу
Татьяна Тарасова ищет себе работу
Дмитрий Тарасов - злобный и злопамятный, заявила его жена
Дмитрий Тарасов - злобный и злопамятный, заявила его жена
Ани Лорак может остаться в нищете, заявил продюсер
Ани Лорак может остаться в нищете, заявил продюсер
Кети Топурия рассказала о жизни с мужем
Кети Топурия рассказала о жизни с мужем
Инфекционист назвал основную мишень коронавируса в теле человека
Инфекционист назвал основную мишень коронавируса в теле человека
Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская прокомментировала слухи о новом романе
Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская прокомментировала
Ромашов и Бигрина призывают людей заниматься благотворительностью
Ромашов и Бигрина призывают людей заниматься благотворительностью
Подборка забавных твитов обо всем - 11.08.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 11.08.2022 (15 фото)
Волонтеры Донецкого штаба #МЫВМЕСТЕ встретились с молодежью Херсона
Волонтеры Донецкого штаба #МЫВМЕСТЕ встретились с молодежью Херсона

Топ на сегодня

Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут привлечь удачу и богатство в дом
Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут
«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять накачал бицепсы и изуродовал лицо
«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять
Турецкие СМИ трубят о скандале в семье Бурака Озчивита. Беременная жена ушла из семьи
Турецкие СМИ трубят о скандале в семье Бурака Озчивита. Беременная
В Узбекистане заблокировали почти все биткоин-биржи
В Узбекистане заблокировали почти все биткоин-биржи
Лайнер МС-21 совершил сотый полет с российскими двигателями ПД-14
Лайнер МС-21 совершил сотый полет с российскими двигателями ПД-14

Еще по теме

Светлана Лобода зажгла Майами в новогоднюю ночь (видео)
Светлана Лобода заявила об отмене концерта
Концерт Светланы Лободы в Таллине отменен: причины
Светлана Лобода отдохнула в компании Рианны и Бейонсе (фото)