Symbiosis Finance стал партнером Benqi Finance
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Symbiosis Finance стал партнером Benqi Finance

Symbiosis Finance стал партнером Benqi Finance


Мультичейн-протокол ликвидности Symbiosis Finance заключил партнерство с протоколом кредитования Benqi Finance на базе Avalanche.


Пользователи получили возможность без ограничений получать займы и пополнять пулы ликвидности в любых монетах, доступных в протоколе Benqi.


"Для взаимодействия с денежным протоколом Benqi не обязательно обладать токеном AVAX. Интерчейн-протокол Symbiosis Finance позволяет обменять имеющиеся активы в один клик", – заявили в команде проекта.


Компания надеется, что партнерство расширит количество активных пользователей протокола.


В планах проекта анонс второй версии протокола и добавление поддержки первой не поддерживающей EVM сети.


Напомним, в июле Symbiosis Finance открыл доступ к обернутому токену renBTC.

# Экономика symbiosis finance, кроссчейн, протоколы, новости
По материалам: ForkLog

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