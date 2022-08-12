Symbiosis Finance стал партнером Benqi Finance

Мультичейн-протокол ликвидности Symbiosis Finance заключил партнерство с протоколом кредитования Benqi Finance на базе Avalanche.

Пользователи получили возможность без ограничений получать займы и пополнять пулы ликвидности в любых монетах, доступных в протоколе Benqi.

"Для взаимодействия с денежным протоколом Benqi не обязательно обладать токеном AVAX. Интерчейн-протокол Symbiosis Finance позволяет обменять имеющиеся активы в один клик", – заявили в команде проекта.

Компания надеется, что партнерство расширит количество активных пользователей протокола.

В планах проекта анонс второй версии протокола и добавление поддержки первой не поддерживающей EVM сети.

Напомним, в июле Symbiosis Finance открыл доступ к обернутому токену renBTC.