Татьяна Тарасова ищет себе работу
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Татьяна Тарасова ищет себе работу

Татьяна Тарасова ищет себе работу
Тренер Татьяна Тарасова рассказала о своей работе. Залуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему не пришла на тренировку к фигуристу Евгению Плющенко во второй раз, хотя он ее активно зазывал. По ее словам, она хочет посетить тренировки разных наставников. В то же время она заметила, что это не инспекция. Она это делает прежде всего для себя, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Хочу до прокатов знать, что люди будут показывать. Понимаете, работу себе ищу. Вот так бы я сказала», — заявила Татьяна Тарасова. Ранее Евгений Плющенко заявил, что хотел бы как можно чаще видеть Татьяну Тарасову на тренировках в своей школе. Он опубликовал снимок с наставницей в соцсетях.
# Шоу-бизнес Тарасова Татьяна
По материалам: z-aya

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