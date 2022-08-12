Татьяна Тарасова считает Зеленского клоуном

Тренер Татьяна Тарасова высказалась о действиях украинских властей. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на лишение олимпийского чемпиона Виктора Петренко государственной стипендии из-за участия в шоу Татьяны Навки. «Глупейший человек этот Зеленский. Уважения к чемпионам — ноль. Не вернется к ним Петренко никогда больше. Продолжит участвовать в шоу», сказала Татьяна Тарасова.По словам Татьяны Тарасовой, она не понимает, как Зеленский, человек никогда не связанный со спортом, может лишать денег олимпийского чемпиона. Все происходящее она назвала цирком во главе с циркачами, сообщает «РБК Спорт». Напомним, что Виктора Петренко лишили государственной стипендии на родине. Сам фигурист уже долгие годы живет в Америке.