ТОП-20 самых богатых людей 2022 года по версии Forbes (20 фото)
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ТОП-20 самых богатых людей 2022 года по версии Forbes (20 фото)

Чанпэн Чжао — 20 местоИздание Forbes опубликовало новый рейтинг самых богатых людей 2022 года. Да уж, эти ребята и вправду могут ни в чем себе не отказывать, ибо их состояние действительно удивляет. Итак, давайте поглядим, кто попал в новый список и кому достались "лучшие места".

Чанпэн Чжао — 20 место


Состояние: 65 миллиардов долларов

Источник: Криптовалютная биржа Binance

Возраст: 45 лет

Гражданство: Канада

Роб Уолтон — 19 место

Роб Уолтон — 19 место
Состояние: 65 миллиардов долларов

Источник: Walmart

Возраст: 77 лет

Гражданство: США

Элис Уолтон — 18 место

Элис Уолтон — 18 место
Состояние: 65,3 миллиардов долларов

Источник: Walmart

Возраст: 72 года

Гражданство: США

Чжун Шаньшань — 17 место

Чжун Шаньшань — 17 место
Состояние: 65,7 миллиардов долларов

Источник: Beijing Wantai Biological Pharmacy (фармацевтика), Nongfu Spring (вода)

Возраст: 67 лет

Гражданство: Китай

Джим Уолтон — 16 место

Джим Уолтон — 16 место
Состояние: 66,2 миллиардов долларов

Источник: Walmart

Возраст: 73 года

Гражданство: США

Марк Цукерберг — 15 место

Марк Цукерберг — 15 место
Состояние: 67,3 миллиардов долларов

Источник: Meta* (запрещена в РФ)

Возраст: 37 лет

Гражданство: США

Франсуаза Бетанкур-Майерс — 14 место

Франсуаза Бетанкур-Майерс — 14 место
Состояние: 74,8 миллиарда долларов

Источник: L’Oréal

Возраст: 68 лет

Гражданство: Франция

Карлос Слим Элу — 13 место

Карлос Слим Элу — 13 место
Состояние: 81,2 миллиард долларов

Источник: Teléfonos de México, Altria Group, Telcel и América Móvil, Grupo Carso

Возраст: 82 года

Гражданство: Мексика

Майкл Блумберг — 12 место

Майкл Блумберг — 12 место
Состояние: 82 миллиарда долларов

Источник: Bloomberg

Возраст: 80 лет

Гражданство: США

Гаутам Адани — 11 место

Гаутам Адани — 11 место
Состояние: 90 миллиардов долларов

Источник: Adani Group

Возраст: 59 лет

Гражданство: Индия

Мукеш Амбани — 10 место

Мукеш Амбани — 10 место
Состояние: 90,7 миллиардов долларов

Источник: Компания Reliance и крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс

Возраст: 64 года

Гражданство: Индия

Стив Балмер — 9 место

Стив Балмер — 9 место
Состояние: 91,4 миллиард долларов

Источник: Microsoft

Возраст: 66 лет

Гражданство: США

Ларри Эллисон — 8 место

Ларри Эллисон — 8 место
Состояние: 106 миллиардов долларов

Источник: Компания компьютерных технологий Oracle Corporation

Возраст: 77 лет

Гражданство: США

Сергей Брин

Сергей Брин
Состояние: 107 миллиардов долларов

Источник: Alphabet (Google)

Возраст: 48 лет

Гражданство: США

Ларри Пейдж — 6 место

Ларри Пейдж — 6 место
Состояние: 111 миллиардов долларов

Источник: Компания Alphabet (Google)

Возраст: 49 лет

Гражданство: США

Уоррен Баффет — 5 место

Уоррен Баффет — 5 место
Состояние: 118 миллиардов долларов

Источник: Компания Berkshire Hathaway

Возраст: 91 год

Гражданство: США

Билл Гейтс — 4 место

Билл Гейтс — 4 место
Состояние: 129 миллиардов долларов

Источник: Microsoft

Возраст: 66 лет

Гражданство: США

Бернар Арно — 3 место

Бернар Арно — 3 место
Состояние: 158 миллиардов долларов

Источник: Louis Vuitton и Dior

Возраст: 73 года

Гражданство: Франция

Джефф Безос — 2 место

Джефф Безос — 2 место
Состояние: 171 миллиард долларов

Источник: Amazon

Возраст: 58 лет

Гражданство: США

Илон Маск — 1 место

Илон Маск — 1 место
Состояние: 219 миллиардов долларов

Источник: Tesla, SpaceX

Возраст: 50 лет

Гражданство: США
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По материалам: триникси

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