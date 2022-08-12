ТОП-20 самых богатых людей 2022 года по версии Forbes (20 фото)
Сегодня, 14:30 Вадим КарасевИздание Forbes опубликовало новый рейтинг самых богатых людей 2022 года. Да уж, эти ребята и вправду могут ни в чем себе не отказывать, ибо их состояние действительно удивляет. Итак, давайте поглядим, кто попал в новый список и кому достались "лучшие места".
Чанпэн Чжао — 20 место
Состояние: 65 миллиардов долларов
Источник: Криптовалютная биржа Binance
Возраст: 45 лет
Гражданство: Канада
Роб Уолтон — 19 место
Состояние: 65 миллиардов долларов
Источник: Walmart
Возраст: 77 лет
Гражданство: США
Элис Уолтон — 18 место
Состояние: 65,3 миллиардов долларов
Источник: Walmart
Возраст: 72 года
Гражданство: США
Чжун Шаньшань — 17 место
Состояние: 65,7 миллиардов долларов
Источник: Beijing Wantai Biological Pharmacy (фармацевтика), Nongfu Spring (вода)
Возраст: 67 лет
Гражданство: Китай
Джим Уолтон — 16 место
Состояние: 66,2 миллиардов долларов
Источник: Walmart
Возраст: 73 года
Гражданство: США
Марк Цукерберг — 15 место
Состояние: 67,3 миллиардов долларов
Источник: Meta* (запрещена в РФ)
Возраст: 37 лет
Гражданство: США
Франсуаза Бетанкур-Майерс — 14 место
Состояние: 74,8 миллиарда долларов
Источник: L’Oréal
Возраст: 68 лет
Гражданство: Франция
Карлос Слим Элу — 13 место
Состояние: 81,2 миллиард долларов
Источник: Teléfonos de México, Altria Group, Telcel и América Móvil, Grupo Carso
Возраст: 82 года
Гражданство: Мексика
Майкл Блумберг — 12 место
Состояние: 82 миллиарда долларов
Источник: Bloomberg
Возраст: 80 лет
Гражданство: США
Гаутам Адани — 11 место
Состояние: 90 миллиардов долларов
Источник: Adani Group
Возраст: 59 лет
Гражданство: Индия
Мукеш Амбани — 10 место
Состояние: 90,7 миллиардов долларов
Источник: Компания Reliance и крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс
Возраст: 64 года
Гражданство: Индия
Стив Балмер — 9 место
Состояние: 91,4 миллиард долларов
Источник: Microsoft
Возраст: 66 лет
Гражданство: США
Ларри Эллисон — 8 место
Состояние: 106 миллиардов долларов
Источник: Компания компьютерных технологий Oracle Corporation
Возраст: 77 лет
Гражданство: США
Сергей Брин
Состояние: 107 миллиардов долларов
Источник: Alphabet (Google)
Возраст: 48 лет
Гражданство: США
Ларри Пейдж — 6 место
Состояние: 111 миллиардов долларов
Источник: Компания Alphabet (Google)
Возраст: 49 лет
Гражданство: США
Уоррен Баффет — 5 место
Состояние: 118 миллиардов долларов
Источник: Компания Berkshire Hathaway
Возраст: 91 год
Гражданство: США
Билл Гейтс — 4 место
Состояние: 129 миллиардов долларов
Источник: Microsoft
Возраст: 66 лет
Гражданство: США
Бернар Арно — 3 место
Состояние: 158 миллиардов долларов
Источник: Louis Vuitton и Dior
Возраст: 73 года
Гражданство: Франция
Джефф Безос — 2 место
Состояние: 171 миллиард долларов
Источник: Amazon
Возраст: 58 лет
Гражданство: США
Илон Маск — 1 место
Состояние: 219 миллиардов долларов
Источник: Tesla, SpaceX
Возраст: 50 лет
Гражданство: США
По материалам: триникси