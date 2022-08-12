ТОП-20 самых богатых людей 2022 года по версии Forbes (20 фото)

Вадим Карасев

Издание Forbes опубликовало новый рейтинг самых богатых людей 2022 года. Да уж, эти ребята и вправду могут ни в чем себе не отказывать, ибо их состояние действительно удивляет. Итак, давайте поглядим, кто попал в новый список и кому достались "лучшие места".Чанпэн Чжао — 20 местоСостояние: 65 миллиардов долларовИсточник: Криптовалютная биржа BinanceВозраст: 45 летГражданство: КанадаРоб Уолтон — 19 местоСостояние: 65 миллиардов долларовИсточник: WalmartВозраст: 77 летГражданство: СШАЭлис Уолтон — 18 местоСостояние: 65,3 миллиардов долларовИсточник: WalmartВозраст: 72 годаГражданство: СШАЧжун Шаньшань — 17 местоСостояние: 65,7 миллиардов долларовИсточник: Beijing Wantai Biological Pharmacy (фармацевтика), Nongfu Spring (вода)Возраст: 67 летГражданство: КитайДжим Уолтон — 16 местоСостояние: 66,2 миллиардов долларовИсточник: WalmartВозраст: 73 годаГражданство: СШАМарк Цукерберг — 15 местоСостояние: 67,3 миллиардов долларовИсточник: Meta* (запрещена в РФ)Возраст: 37 летГражданство: СШАФрансуаза Бетанкур-Майерс — 14 местоСостояние: 74,8 миллиарда долларовИсточник: L’OréalВозраст: 68 летГражданство: ФранцияКарлос Слим Элу — 13 местоСостояние: 81,2 миллиард долларовИсточник: Teléfonos de México, Altria Group, Telcel и América Móvil, Grupo CarsoВозраст: 82 годаГражданство: МексикаМайкл Блумберг — 12 местоСостояние: 82 миллиарда долларовИсточник: BloombergВозраст: 80 летГражданство: СШАГаутам Адани — 11 местоСостояние: 90 миллиардов долларовИсточник: Adani GroupВозраст: 59 летГражданство: ИндияМукеш Амбани — 10 местоСостояние: 90,7 миллиардов долларовИсточник: Компания Reliance и крупнейший нефтеперерабатывающий комплексВозраст: 64 годаГражданство: ИндияСтив Балмер — 9 местоСостояние: 91,4 миллиард долларовИсточник: MicrosoftВозраст: 66 летГражданство: СШАЛарри Эллисон — 8 местоСостояние: 106 миллиардов долларовИсточник: Компания компьютерных технологий Oracle CorporationВозраст: 77 летГражданство: СШАСергей БринСостояние: 107 миллиардов долларовИсточник: Alphabet (Google)Возраст: 48 летГражданство: СШАЛарри Пейдж — 6 местоСостояние: 111 миллиардов долларовИсточник: Компания Alphabet (Google)Возраст: 49 летГражданство: СШАУоррен Баффет — 5 местоСостояние: 118 миллиардов долларовИсточник: Компания Berkshire HathawayВозраст: 91 годГражданство: СШАБилл Гейтс — 4 местоСостояние: 129 миллиардов долларовИсточник: MicrosoftВозраст: 66 летГражданство: СШАБернар Арно — 3 местоСостояние: 158 миллиардов долларовИсточник: Louis Vuitton и DiorВозраст: 73 годаГражданство: ФранцияДжефф Безос — 2 местоСостояние: 171 миллиард долларовИсточник: AmazonВозраст: 58 летГражданство: СШАИлон Маск — 1 местоСостояние: 219 миллиардов долларовИсточник: Tesla, SpaceXВозраст: 50 летГражданство: США