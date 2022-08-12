Tornado Cash изучит способы оспорить санкции США через суд

Члены децентрализованной автономной организации Tornado DAO призвали сообщество нанять команду юристов для борьбы с введенными против криптовалютного миксера санкциями США. Об этом сообщает The Block.

Tornado DAO управляет ликвидностью протокола. В организацию входят более 9000 членов, но только 163 являются активными участниками, по данным SnapShot.

Один из них посоветовал DAO собрать средства от имени Tornado Cash, нанять команду юристов и при необходимости подать иск в Верховный суд США.

По словам автора инициативы, успешная отмена санкций позволит создать прецедент для других сервисов, обеспечивающих конфиденциальность криптовалют.

Другой член сообщества заявил, что любой фонд правовой защиты должен находиться в ончейн-управлении руководства DAO. Юридическую фирму, которая представит сообщество в судебном процессе, предлагается выбрать путем голосования.

Ряд респондентов скептически отреагировал на данное обсуждение. Делегат MakerDAO Крис Блек отметил, что из-за отсутствия юридического лица под названием Tornado Cash сбор средств не будет считаться легитимным.

"Tornado Cash — это программный код, и лучшим подходом будет борьба за право человека на неприкосновенность частной жизни", – добавил он.

Члены сообщества также призвали к форку протокола Tornado Cash и созданию на базе исходного кода альтернативных вариантов миксера. Однако эксперты считают, что, несмотря на кажущееся усиление децентрализации, новые сервисы не смогут гарантировать пользователям значительную ликвидность. С момента введения санкций протокол уже зафиксировал снижение депозитов почти на 79%.

«Для эффективности протокола конфиденциальности необходима «центральная» реализация, которую использует как можно больше людей. В противном случае гораздо проще деанонимизировать отдельных пользователей», – прокомментировал один из членов Tornado DAO.

В настоящее время официальный сайт Tornado Cash отключен, пишет CoinDesk.

«Большинство людей будут испытывать трудности с доступом к нашему веб-сайту, поскольку он был закрыт», — говорится в Telegram-канале сервиса.

Согласно многочисленным сообщениям в Twitter, Discord-канал криптомиксера также не работает.

Напомним, Tornado Cash включен в санкционный список OFAC по подозрению в отмывании свыше $7 млрд в криптовалютах.

Ранее в Амстердаме правоохранители арестовали предполагаемого разработчика сервиса. По неподтвержденным сведениям, речь идет об Алексее Перцеве.