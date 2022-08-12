Tornado Cash изучит способы оспорить санкции США через суд
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Tornado Cash изучит способы оспорить санкции США через суд

Tornado Cash изучит способы оспорить санкции США через суд


Члены децентрализованной автономной организации Tornado DAO призвали сообщество нанять команду юристов для борьбы с введенными против криптовалютного миксера санкциями США. Об этом сообщает The Block.


Tornado DAO управляет ликвидностью протокола. В организацию входят более 9000 членов, но только 163 являются активными участниками, по данным SnapShot.


Один из них посоветовал DAO собрать средства от имени Tornado Cash, нанять команду юристов и при необходимости подать иск в Верховный суд США.


По словам автора инициативы, успешная отмена санкций позволит создать прецедент для других сервисов, обеспечивающих конфиденциальность криптовалют. 


Другой член сообщества заявил, что любой фонд правовой защиты должен находиться в ончейн-управлении руководства DAO. Юридическую фирму, которая представит сообщество в судебном процессе, предлагается выбрать путем голосования.


Ряд респондентов скептически отреагировал на данное обсуждение. Делегат MakerDAO Крис Блек отметил, что из-за отсутствия юридического лица под названием Tornado Cash сбор средств не будет считаться легитимным. 


"Tornado Cash — это программный код, и лучшим подходом будет борьба за право человека на неприкосновенность частной жизни", – добавил он.


Члены сообщества также призвали к форку протокола Tornado Cash и созданию на базе исходного кода альтернативных вариантов миксера. Однако эксперты считают, что, несмотря на кажущееся усиление децентрализации, новые сервисы не смогут гарантировать пользователям значительную ликвидность. С момента введения санкций протокол уже зафиксировал снижение депозитов почти на 79%.


«Для эффективности протокола конфиденциальности необходима «центральная» реализация, которую использует как можно больше людей. В противном случае гораздо проще деанонимизировать отдельных пользователей», – прокомментировал один из членов Tornado DAO.


В настоящее время официальный сайт Tornado Cash отключен, пишет CoinDesk.


«Большинство людей будут испытывать трудности с доступом к нашему веб-сайту, поскольку он был закрыт», — говорится в Telegram-канале сервиса.


Согласно многочисленным сообщениям в Twitter, Discord-канал криптомиксера также не работает.


Напомним, Tornado Cash включен в санкционный список OFAC по подозрению в отмывании свыше $7 млрд в криптовалютах. 


Ранее в Амстердаме правоохранители арестовали предполагаемого разработчика сервиса. По неподтвержденным сведениям, речь идет об Алексее Перцеве. 

# Экономика tornado cash, микширование, санкции, суд, новости
По материалам: ForkLog

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