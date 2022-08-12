Успех в личной жизни Раков, развитие бизнеса у Близнецов: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 15 по 21 августа 2022 года

Благодаря гороскопу от Павла Глобы, все представители зодиакального круга смогут узнать, что их ждет с 15 по 21 августа. Для некоторых из них эта неделя пройдет легко и беззаботно, а кому-то предстоит приложить немало сил и энергии для реализации задуманного.

Гороскоп от Павла Глобы с 15 по 21 августа для представителей стихии Огня

Овен (21 марта — 19 апреля)

Неделя благоприятна для проведения рекламных акций, заключения важных договоров и оформления сделок. Все это поможет улучшить финансовое положение Овнов и приумножить их капитал. Семейным представителям знака стоит уделить внимание своим детям: вместе поиграть, сходить в кино или кафе. Вторая половинка будет воспринимать Овнов так, как они себя подадут. Тем, кто только собирается начать отношения, удастся произвести впечатление на избранника. Фортуна будет на их стороне.

Лев (23 июля — 22 августа)

Начатые бизнес-проекты помогут улучшить материальное положение Льва. Все обстоятельства будут работать на них. Период с 15 по 21 августа является благоприятным для начала отношений, новых знакомств и возобновления старых связей. Представителям знака лишь потребуется проявить немного инициативы и тогда путь к сердцу избранника будет проложен. У семейных Львов все пойдет на лад, особенно если они захотят сделать первые шаги к примирению со второй половинкой.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Начальство оценит работу Стрельцов, благодаря чему укрепится их авторитет в коллективе. Тем, кто планировал отправиться в командировку, не стоит откладывать ее на другое время. Большой успех представителей знака ждет в личной жизни. Многим удастся найти вторую половинку. Этот период времени является благоприятным во всех отношениях. Представители знака смогут добиться расположения понравившегося человека. Это время также является благоприятным для новых знакомств и встреч.

Гороскоп от Павла Глобы с 15 по 21 августа для представителей стихии Воды

Рак (22 июня — 22 июля)

Любые финансовые операции, которые Раки будут проводить на этой неделе, окажутся успешными. Многим предоставится возможность заключить выгодную сделку. На этой неделе астролог советует представителям знака проявлять великодушие и щедрость по отношению к своим близким людям. Фортуна будет на их стороне, но только в том случае, если Раки не будут вести себя эгоистично.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Все труды и работы Скорпионов на этой неделе будут оценены по достоинству и вознаграждены. Некоторые представители знака столкнутся с серьезными проблемами, которые затронут не только их профессиональную деятельность, но и отразятся на личной жизни. Семейных Скорпионов ждут небольшие разногласия и противоречия, решить которые удастся не сразу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам на этой неделе нужно быть готовыми к любым проверкам и испытаниям. Не исключено, что именно им выпадет роль вести важные переговоры. От того, насколько они знают свою работу, будет зависеть их дальнейшее пребывание на ней. С 15 по 21 августа Рыб одолеет депрессивное состояние. Их ждут недопонимания с партнером и разногласия с родными людьми. Те, кто хотят сохранить брак, должны бороться за отношения и проявлять инициативу.

Гороскоп от Павла Глобы с 15 по 21 августа для представителей стихии Земли

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам на этой неделе стоит уделить время решению жилищных вопросов. Некоторым представителям знака поступит выгодное предложение о смене места работы. От него не стоит отказываться, ведь благодаря этому удастся улучшить свое материальное положение. Неделя неблагоприятна для новых знакомств. Те, кто уже состоят в отношениях, должны приложить усилия, чтобы укрепить их и внести какое-то разнообразие.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Период с 15 по 21 августа не принесет Девам ничего хорошего в работе. На это время стоит «лечь на дно». Не нужно проявлять инициативу — она будет наказуема. Многим придется расплачиваться за свои долги и исправлять ошибки прошлого. Семейным Девам в эту неделю будет нелегко — их ждет недопонимание с партнером, а также разногласия с детьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам не стоит рассчитывать на получение большой прибыли в эту неделю. Не исключено, что они погрязнут в долгах и им нужна будет помощь друзей. Представителям знака будет нелегко наладить отношения со второй половинкой, если они в ссоре. В таком случае поможет интимная близость. Козерогам следует устроить романтический ужин при свечах. Это растопит сердце второй половинки.

Гороскоп от Павла Глобы с 15 по 21 августа для представителей стихии Воздуха

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Новые знакомства помогут Близнецам в развитии бизнеса. Время является благоприятным для отдыха, поэтому можно смело планировать дальние поездки и ни о чем не волноваться. Представители знака хорошо работали, поэтому пришло время для отдыха. Не исключено, что в поездке они познакомятся с приятным человеком. Как бы там ни было, она принесет им много позитива и положительных эмоций.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это время является благоприятным для построения планов на будущее. Многим удастся подняться вверх по карьерной лестнице. Трудолюбивым и инициативным Весам повезет больше всего. В отношениях с партнером их ждет много приятных перемен. В эту неделю они могут обновить чувства и внести разнообразие в личную жизнь. Не стоит бояться экспериментов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Чтобы не потерять все, Водолеям придется отказаться от части того, что у них есть. Сейчас не стоит рассчитывать на увеличение доходов. В отношениях их ждут недомолвки и недопонимания. Чтобы не ухудшить ситуацию, стоит искать компромиссы и идти на примирение со второй половинкой. В это время представителям знака нужно сосредоточиться на своем здоровье.