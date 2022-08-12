Успенский пост в августе 2022 года: что можно делать и что нельзя
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Успенский пост в августе 2022 года: что можно делать и что нельзя

Успенский пост в августе 2022 года: что можно делать и что нельзя

Успенский пост является одним из четырех многодневных постов. Каждый год он начинается 14 августа, а заканчивается 28 числа того же месяца. Пришло время узнать, что можно, а что нельзя делать в этот период времени.


Успенский пост посвящен празднику Успения Пресвятой Богородицы. Он олицетворяет собой то время, когда Дева Мария готовилась ко встрече с Иисусом Христом в загробной жизни, пребывая в молитве и посте. Именно поэтому постясь мы с вами отдаем дань уважения Богородице и ее жертве.

Что можно делать в Успенский пост

Можно и даже нужно как можно больше времени проводить рядом со своей матерью, бабушкой. Этот пост посвящен Матушке Заступнице, а значит и всем матерям и бабушкам в мире. Важно заботиться о них и показывать им свою любовь.

Также в это время необходимо посещать богослужения — хотя бы раз в неделю. Если вы не можете посещать церковь чаще, то вы должны читать молитвы дома. В них вы можете просить Господа о здоровье, удаче, а также о счастье своих близких. Также пост — это время прощения грехов и духовного развития, поэтому вы можете попробовать проанализировать свое поведение, чтобы найти в нем изъяны. Для этого можно отправиться на исповедь и причастие, что точно поможет вам стать лучше.

Чего нельзя делать в Успенский пост


Играть свадьбу и венчаться. В любой пост запрещено много веселиться, а свадьба — это в первую очередь веселье. Венчание тоже является радостным событием, сем церковнослужители объясняют тот факт, что ни в одной церкви во время любого многодневного поста, в частности Успенского, повенчаться не получится.

Есть животную пищу. Успенский пост по своей строгости схож с Великим. Да, он длится всего две недели, но в это время строго-настрого запрещено есть рыбу и мясо, молоко и прочие продукты животного происхождения. В августе люди собирают мед, а также фрукты и овощи, поэтому вкусно поесть можно будет и без мяса с молоком и рыбой.

Потакать дурным привычкам. В Успенский пост церковнослужители настоятельно не рекомендуют проявлять слабость в отношении плохих привычек. Если у вас есть пристрастие к сигаретам или горячительным напиткам, то постарайтесь его побороть любыми способами.

Также в период с 14 по 28 августа 2022 года не стоит лениться. Это уже связано не столько с церковными традициями, сколько с народными. В Успенский пост, как было сказано выше. Много дел в огороде, поскольку созревает множество культур. Дел у людей прибавляется, поэтому важно трудиться, не покладая рук. Ранее люди считали, что самоотверженный труд в августовский пост приносит удачу.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Кому помогает мученик Иоанн Воин и с какой молитвой к нему обращаться 12 августа
Кому помогает мученик Иоанн Воин и с какой молитвой к нему обращаться
Успенский пост в августе 2022 года: что можно делать и что нельзя
Успенский пост в августе 2022 года: что можно делать и что нельзя
Юлия Белая бросила Тиграна Салибекова
Юлия Белая бросила Тиграна Салибекова
Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭС
Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭС
Народный фронт наградил лучших профессионалов Луганска премией PUTIN TEAM
Народный фронт наградил лучших профессионалов Луганска премией PUTIN
В Иркутске собачьему приюту «Ной-Поводог» требуется помощь
В Иркутске собачьему приюту «Ной-Поводог» требуется помощь
Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Ксения Собчак, благодаря своему языку, возглавила рейтинг
Ксения Собчак, благодаря своему языку, возглавила рейтинг
Брухунова сняла Петросяна в роли спасателя, а он ее - в любимом ракурсе в купальнике
Брухунова сняла Петросяна в роли спасателя, а он ее - в любимом
Илья Авербух первый раз вывел годовалого сына на лед перед публикой
Илья Авербух первый раз вывел годовалого сына на лед перед публикой
Юлия Снигирь после долгого перерыва появилась с Цыгановым на фестивале в Выборге
Юлия Снигирь после долгого перерыва появилась с Цыгановым на
Сергей Полунин показал еще одну татуировку с изображением Владимира Путина
Сергей Полунин показал еще одну татуировку с изображением Владимира

Топ на сегодня

Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут привлечь удачу и богатство в дом
Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут
DeFi-проект Injective Protocol привлек $40 млн от Алана Ховарда и Jump Crypto
DeFi-проект Injective Protocol привлек $40 млн от Алана Ховарда и
Гуманитарная помощь и детский отдых: регионы РФ продолжают поддерживать подшефные территории
Гуманитарная помощь и детский отдых: регионы РФ продолжают
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины

Еще по теме

Успенский пост в августе 2021 года: что можно делать и что нельзя
Успенский пост в августе 2020 года: что можно делать и что нельзя
Начало Успенского поста 14 августа 2020 года: что важно знать
Начало Успенского поста 14 августа 2019 года: обычаи, традиции и молитвы