Успенский пост в августе 2022 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Успенский пост является одним из четырех многодневных постов. Каждый год он начинается 14 августа, а заканчивается 28 числа того же месяца. Пришло время узнать, что можно, а что нельзя делать в этот период времени.

Успенский пост посвящен празднику Успения Пресвятой Богородицы. Он олицетворяет собой то время, когда Дева Мария готовилась ко встрече с Иисусом Христом в загробной жизни, пребывая в молитве и посте. Именно поэтому постясь мы с вами отдаем дань уважения Богородице и ее жертве.

Что можно делать в Успенский пост

Можно и даже нужно как можно больше времени проводить рядом со своей матерью, бабушкой. Этот пост посвящен Матушке Заступнице, а значит и всем матерям и бабушкам в мире. Важно заботиться о них и показывать им свою любовь.

Также в это время необходимо посещать богослужения — хотя бы раз в неделю. Если вы не можете посещать церковь чаще, то вы должны читать молитвы дома. В них вы можете просить Господа о здоровье, удаче, а также о счастье своих близких. Также пост — это время прощения грехов и духовного развития, поэтому вы можете попробовать проанализировать свое поведение, чтобы найти в нем изъяны. Для этого можно отправиться на исповедь и причастие, что точно поможет вам стать лучше.

Чего нельзя делать в Успенский пост

Играть свадьбу и венчаться. В любой пост запрещено много веселиться, а свадьба — это в первую очередь веселье. Венчание тоже является радостным событием, сем церковнослужители объясняют тот факт, что ни в одной церкви во время любого многодневного поста, в частности Успенского, повенчаться не получится.

Есть животную пищу. Успенский пост по своей строгости схож с Великим. Да, он длится всего две недели, но в это время строго-настрого запрещено есть рыбу и мясо, молоко и прочие продукты животного происхождения. В августе люди собирают мед, а также фрукты и овощи, поэтому вкусно поесть можно будет и без мяса с молоком и рыбой.

Потакать дурным привычкам. В Успенский пост церковнослужители настоятельно не рекомендуют проявлять слабость в отношении плохих привычек. Если у вас есть пристрастие к сигаретам или горячительным напиткам, то постарайтесь его побороть любыми способами.

Также в период с 14 по 28 августа 2022 года не стоит лениться. Это уже связано не столько с церковными традициями, сколько с народными. В Успенский пост, как было сказано выше. Много дел в огороде, поскольку созревает множество культур. Дел у людей прибавляется, поэтому важно трудиться, не покладая рук. Ранее люди считали, что самоотверженный труд в августовский пост приносит удачу.