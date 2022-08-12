Устранение незваных гостей: как избавиться от мух в частном доме народными средствами, без использования химии

С давних времен считалось, что появление мух в доме – к богатству. А все потому, что эти жужжащие создания живут там, где есть изобилие продуктов и остатков пищи. Поскольку мухи в доме обременительны, а также являются переносчиками серьезных заболеваний, стоит ознакомиться с действенными методами, как избавиться от этих насекомых в частном доме народными средствами, а также какие меры нужно предпринять, чтобы избежать их массового появления.

Как избавиться от мух народными средствами в частном доме: 5 действенных способов

Бороться с мухами и устранять их с дома можно самыми разнообразными, а главное, действенными способами.

Природные репелленты для отпугивания мух

У мух очень хорошо развит нюх, поэтому они не переносят резкие запахи. Дома можно применять природные репелленты, которые не почувствует человек, но они будут отпугивать мух.

Кстати, выбрать можно и привлекательные по запаху растения, масла, овощи и фрукты, чтобы не только устранить из дома жужжащих насекомых, но и наполнить пространство приятным ароматом. Для этого используйте:

эфирные масла мяты, эвкалипта, гвоздики, лимона или апельсина, лавра, лаванды и другие с резким запахом;

заведите на окне цветок лаванды или герань;

на подоконнике можно вырастить базилик или полынь – они очень хорошо отпугивают мух. Если нет такой возможности, можно использовать сухое растение, предварительно положив его в небольшие мешочки или саше;

очень хорошо справляется с насекомыми мята, пижма и лавровый лист. Их также можно вырастить на подоконнике, как базилик, или разложить по дому в саше;





такие запахи, как керосин и скипидар, неприятны для человека, но если их использовать в малом количестве, аромат будет еле уловим, а вот мух он очень хорошо отпугнет. Эти компоненты рекомендуют добавлять по время мытья окон;

спирт и водка также являются хорошими защитниками дома от мух, достаточно просто распылить их в комнате;

оказывается томаты также отлично справляются с мухами, но использовать нужно не плоды, а зелень. Ее можно немного измельчить и разложить по дому. Также отличным решением будет выращивание рассады помидоров на подоконнике.

ловушк

Стоит помнить, что ароматы могут вызвать аллергию, поэтому учитывайте это перед тем, как применять природные репелленты, чтобы не навредить себе и другим домочадцам.

Ловушки для мух своими руками

Устранить надоедливых насекомых в доме можно с помощью самодельных ловушек. Изготовить их очень просто. Для этого можно использовать банку и лист бумаги или пластиковую бутылку. Принцип работы у них одинаковый: попав внутрь, муха не сможет выбраться.

В случае с банкой, на дно наливается приманка для мух (сироп, мед, яблочный уксус или испорченный продукт), а внутрь нее вставляется лист бумаги, скрученный в конус, маленьким отверстием направленный вниз.

Если использовать пластиковую бутылку, то от нее нужно отрезать верхнюю часть, перевернуть и вставить обратно в пластиковую бутылку. На дно также наливается приманка, как и в первом случае.





Растения-хищники

Сейчас стало очень модно заводить в домах и квартирах растения, которые ловят мух. Вот некоторые из них:

Венерина мухоловка

Непентес

Саррацения Фиона Floret

Pinguicula gigantea.

Они имеют специфический для мух запах, который служит для них приманкой. После попадания насекомых в ловушки растений, они начинают процесс переваривания.

Отравы от мух из безопасных средств

Изготовить отраву для мух можно самостоятельно. Для этого нужно:

Устранение незваных гостей: профилактические меры

Приготовить смесь из сахарина и меда в пропорции 1 к 10. Полученной смесью нужно пропитать полоску бумаги и просушить. После этого бумажную ленту нужно положить на подоконник, где скапливается много мух, пропитав ее небольшим количеством воды. Губительным для мух также считается черный перец, именно на нем основан следующий рецепт. Добавить измельченный черный перец в молоко или сладкую воду, и пропитать этим составом ленту из бумаги. Такие ловушки нужно разместить по всему дому.

Во избежание массового появления мух в доме следует применять профилактические меры: