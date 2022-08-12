В 2025 году планируют построить новый учебный блок школы №63

Новый учебный блок школы №63 на 4-й Железнодорожной в Иркутске планируют построить в 2025 году по инициативе депутата городской думы Алексея Колмакова. Мэра города Руслан Болотов, посетивший место будущего строительства, поручил специалистам администрации ускорить разработку технического задания и сметного расчета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Как отметил председатель комитета по градостроительной политике Евгений Харитонов, проектные работы для строительства нового блока проведут уже в 2023 году. Возведение здания запланировано на 2024-2025 годы. В новом учебном блоке разместят 15 кабинетов. В первую смену там будут проводить занятия, во вторую — факультативы.

Школу №63 построили в 1955 году. В 1995 основное здание реконструировали. В 1997 году запустили в эксплуатацию пристрой, а в 2014 году – модуль спортивного зала. В этом году в школе делают текущий ремонт, в рамках которого приведут в нормативное состояние кровлю. Продолжается модернизация пищеблока, начатая в прошлом году.





Руслан Болотов посетил место будущего строительства учебного блока школы. Фото пресс-службы администрации Иркутска Школа №63. Фото пресс-службы администрации Иркутска Школа №63. Фото пресс-службы администрации Иркутска