В Ангарске ковшом экскаватора отрубило руку спящей на земле женщине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Ангарске ковшом экскаватора отрубило руку спящей на земле женщине

10 августа в 17 микрорайоне Ангарска работники МУП АГО «Ангарский водоканал» проводили работы по демонтажу трамвайных опорных столбов с использованием спецтехники. Ковшом экскаватора ампутирована правая кисть руки 43-летней жительницы города Свирска, которая спала на территории производственных работ. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и областной прокуратуры.

Женщину доставили в больницу Ангарска, врачи оказали ей медицинскую помощь. Следственный отделом по Ангарску СУ СК России по Иркутской области проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Также проверку проводит прокуратура Ангарска.

По предварительным данным, водитель экскаватора при выполнении работ не заметил спящую на земле женщину. Следователи СК и сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства произошедшего. Они изучат документацию по правилам безопасности при ведении работ, проведут судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести вреда здоровью потерпевшей. По результатам проверок будут приняты правовые решения.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Владимир Соловьев жестко поставил на место обнаглевшую Светлану Лободу
Владимир Соловьев жестко поставил на место обнаглевшую Светлану Лободу
Прилепин негативно высказался о Федоре Бондарчуке
Прилепин негативно высказался о Федоре Бондарчуке
Сергей Шнуров показывает пример олигархам, заявил Барецкий
Сергей Шнуров показывает пример олигархам, заявил Барецкий
ЧП: Смертельная шайба убила ребенка
ЧП: Смертельная шайба убила ребенка
Жена Дмитрия Тарасова хочет сбагрить детей
Жена Дмитрия Тарасова хочет сбагрить детей
В Ангарске ковшом экскаватора отрубило руку спящей на земле женщине
В Ангарске ковшом экскаватора отрубило руку спящей на земле женщине
В Совфеде призвали законсервировать Запорожскую АЭС
В Совфеде призвали законсервировать Запорожскую АЭС
Инсайдер рассказал об отношениях Брэда Питта с детьми на фоне его конфликта с Анджелиной Джоли
Инсайдер рассказал об отношениях Брэда Питта с детьми на фоне его
Бородатый качок ублажил голую Волочкову, отхлестав ее сзади
Бородатый качок ублажил голую Волочкову, отхлестав ее сзади
Европарламент не нашел доказательств «спонсирования терроризма» Россией
Европарламент не нашел доказательств «спонсирования терроризма»
Правительство России отказалось легализовать прокат голливудских фильмов
Правительство России отказалось легализовать прокат голливудских
Строгие запреты Успенского поста 2022 года и в чем его главная сложность
Строгие запреты Успенского поста 2022 года и в чем его главная

Топ на сегодня

Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя детьми
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал
Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать ЗАЭС
Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать

Еще по теме

Суд рассмотрит дело ангарчанки, обвиняемой в мошенничестве с земельными участками
Жительницу Эхирит-Булагатского района подозревают в убийстве собственного сына
В реке Уда в Нижнеудинском районе утонул 10-летний мальчик
СКР возбудил уголовное дело по факту передачи мэрией Ангарска тепловой сети в частные руки