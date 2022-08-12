В Ангарске ковшом экскаватора отрубило руку спящей на земле женщине

10 августа в 17 микрорайоне Ангарска работники МУП АГО «Ангарский водоканал» проводили работы по демонтажу трамвайных опорных столбов с использованием спецтехники. Ковшом экскаватора ампутирована правая кисть руки 43-летней жительницы города Свирска, которая спала на территории производственных работ. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и областной прокуратуры.

Женщину доставили в больницу Ангарска, врачи оказали ей медицинскую помощь. Следственный отделом по Ангарску СУ СК России по Иркутской области проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Также проверку проводит прокуратура Ангарска.

По предварительным данным, водитель экскаватора при выполнении работ не заметил спящую на земле женщину. Следователи СК и сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства произошедшего. Они изучат документацию по правилам безопасности при ведении работ, проведут судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести вреда здоровью потерпевшей. По результатам проверок будут приняты правовые решения.