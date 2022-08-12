В Иркутске собачьему приюту «Ной-Поводог» требуется помощь
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В Иркутске собачьему приюту «Ной-Поводог» требуется помощь

В Иркутске собачьему приюту «Ной-Поводог» требуется помощь

В Иркутске территорию собачьего приюта «Ной-Поводог» затопило. К некоторым вольерам с собаками сложно подойти. Сотрудники центра принимают помощь материалами для строительства трапов между вольерами: шпалы, доски (лиственница, сосна, сороковка или тридцать вторая, обрезная) и гравий для отсыпки всей территории приюта.

Организация также примет еду для питомцев. Желающие могут привезти сухой корм «Дилли», влажный корм для щенков, куриные шеи, головы, лапы. Необходимы приюту и брезентовые ошейники, поводки, железные миски.

В приюте живут 360 собак. Из них 15 маленьких щенков и еще шесть подростков. Их обрабатывают от паразитов, ставят прививки, чипируют. После этого сотрудники начинают искать им дом. Посмотреть информацию о питомцах можно на сайте организации.

Финансовую помощь можно оказать переводом на карту Сбербанка 5336 6902 8529 7422. Получатель — Надежда Павловна Д., телефон 8 (950) 096-48-48.

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По материалам: irk

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