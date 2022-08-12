В Киренске у двоих иркутян изъяли 36 свертков с наркотиками

В Киренске сотрудники полиции задержали двух иркутян 30 и 35 лет. Их подозревают в незаконном сбыте наркотических веществ синтетического происхождения. Один из них ранее судим за аналогичные преступления, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Автомобиль с подозреваемыми полиция остановила ночью. В машине хранились приспособления для употребления наркотиков, а также несколько пакетов с веществом белого цвета. Позже мужчины показали места, где спрятали запрещенное вещество. Правоохранители обнаружили 36 свертков, в которых находилось более 200 грамм наркотика.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.