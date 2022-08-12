В музей истории Иркутска привезут выставку из Донецкого краеведческого музея

Музей истории Иркутска имени А.М. Сибирякова подписал соглашение о сотрудничестве с Донецким республиканским краеведческим музеем. Это первые в регионе официально закрепленные партнерские отношения с культурным учреждением ДНР, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Уже осенью в музее истории Иркутска планируют открыть мультимедийную выставку «Щетинин. Судьба, связавшая нас», посвященную первому секретарю Иркутского обкома КПСС Семену Щетинину. Экспозицию привезут из Донецкого республиканского краеведческого музея.



Руслан Болотов, мэр Иркутска:

– Семен Николаевич был первым секретарем Иркутского обкома КПСС. На доме, где он жил, в память о нем установлена мемориальная доска. Важно знакомить наших горожан с биографией таких людей – они являются примером для подрастающего поколения. Часть своей жизни Щетинин посвятил Донбассу. И об этом важно рассказывать! Как наши люди, рискуя собой, в то непростое для всей страны время помогали нашим землякам. Мы продолжим сотрудничество с Донецким музеем, будем обмениваться выставками и культурными программами.

Экспозиция расскажет о трудовой деятельности Семена Щетинина на Донбассе в предвоенные годы, опасной работе в украинском подполье в годы Великой Отечественной войны, послевоенном восстановлении разрушенного Донецкого края, о его роли в качестве чрезвычайного и полномочного посла СССР в Монгольской Народной Республике.