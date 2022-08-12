В Пентагоне ответили на вопрос о причастности к боевым действиям Украины
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В Пентагоне ответили на вопрос о причастности к боевым действиям Украины

В Пентагоне ответили на вопрос о причастности к боевым действиям УкраиныВ Пентагоне заявили, что Украина самостоятельно определяет цели для атак

Высокопоставленный представитель Пентагона прокомментировал действия Украины на фоне специальной военной операции России на ее территории. Его слова приводит РИА Новости.

Сотрудник Пентагона ответил на вопрос о причастности США к боевым действиям Украины и заявил, что Вашингтон не указывает Киеву, какие шаги ему следует осуществить. Украина самостоятельно выбирает цели для атак, подчеркнул он. «Разумеется, мы не указываем Украине, как ей вести дела и как сражаться», — отметил представитель американского Минобороны во время спецбрифинга.

Представитель министерства добавил, что США поставляют Украине необходимые «средства обороны», но цели для ударов определяет исключительно Киев.

Военный также высказался о ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая подвергается обстрелам в последнее время. По его мнению, Киев не заинтересован в причинение вреда, за которым последует сбой в работе станции. «Это попросту не имело бы смысла», — заключил он.

Ранее в Минобороны России заявили о прямой вовлеченности США в конфликт на Украине. Доказательством этого служит признание замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерала Вадима Скибицкого, который рассказал о согласовании целей перед ударами из переданных США ВСУ ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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