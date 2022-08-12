В Пентагоне ответили на вопрос о причастности к боевым действиям Украины
Высокопоставленный представитель Пентагона прокомментировал действия Украины на фоне специальной военной операции России на ее территории. Его слова приводит РИА Новости.
Сотрудник Пентагона ответил на вопрос о причастности США к боевым действиям Украины и заявил, что Вашингтон не указывает Киеву, какие шаги ему следует осуществить. Украина самостоятельно выбирает цели для атак, подчеркнул он. «Разумеется, мы не указываем Украине, как ей вести дела и как сражаться», — отметил представитель американского Минобороны во время спецбрифинга.
Представитель министерства добавил, что США поставляют Украине необходимые «средства обороны», но цели для ударов определяет исключительно Киев.
Военный также высказался о ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая подвергается обстрелам в последнее время. По его мнению, Киев не заинтересован в причинение вреда, за которым последует сбой в работе станции. «Это попросту не имело бы смысла», — заключил он.
Ранее в Минобороны России заявили о прямой вовлеченности США в конфликт на Украине. Доказательством этого служит признание замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерала Вадима Скибицкого, который рассказал о согласовании целей перед ударами из переданных США ВСУ ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.