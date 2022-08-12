В Саянске спасли провалившегося в яму заброшенного гаража лисенка

Вечером 11 августа на телефон пожарно-спасательной службы в Саянске от местных жителей поступило сообщение о том, что в одном из заброшенных помещений гаражного кооператива в микрорайоне Центральном в яму провалился лисенок. Очевидцы самостоятельно оказать помощь животному не смогли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Группа спасателей центрального поисково-спасательного отряда выехала к месту вызова. В течение десяти минут годовалого лисенка подняли на поверхность при помощи самодельной петли из веревки. После визуального обследования его в удовлетворительном состоянии отпустили в ближайший лесной массив.



