В Саянске спасли провалившегося в яму заброшенного гаража лисенка
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В Саянске спасли провалившегося в яму заброшенного гаража лисенка

В Саянске спасли провалившегося в яму заброшенного гаража лисенка

Вечером 11 августа на телефон пожарно-спасательной службы в Саянске от местных жителей поступило сообщение о том, что в одном из заброшенных помещений гаражного кооператива в микрорайоне Центральном в яму провалился лисенок. Очевидцы самостоятельно оказать помощь животному не смогли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Группа спасателей центрального поисково-спасательного отряда выехала к месту вызова. В течение десяти минут годовалого лисенка подняли на поверхность при помощи самодельной петли из веревки. После визуального обследования его в удовлетворительном состоянии отпустили в ближайший лесной массив.


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По материалам: irk

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