В США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России

Вадим Карасев

В США пригрозили «серьезными санкциями» за вхождение районов Украины в состав РФ

Соединенные Штаты не признают вхождение украинских территорий в состав России, подобный жест серьезно осложнит перспективы дипломатического урегулирования, заявил высокопоставленный представитель правительства. Его слова приводит ТАСС.

Американский чиновник указал, что Вашингтон не признает присоединение Донбасса к России и отвергает результаты возможного референдума.