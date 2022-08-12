В США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России
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В США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России

В США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав РоссииВ США пригрозили «серьезными санкциями» за вхождение районов Украины в состав РФ

Соединенные Штаты не признают вхождение украинских территорий в состав России, подобный жест серьезно осложнит перспективы дипломатического урегулирования, заявил высокопоставленный представитель правительства. Его слова приводит ТАСС.

Американский чиновник указал, что Вашингтон не признает присоединение Донбасса к России и отвергает результаты возможного референдума.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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