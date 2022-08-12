В США урегулируют технологии наблюдения и алгоритмы
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В США урегулируют технологии наблюдения и алгоритмы

В США урегулируют технологии наблюдения и алгоритмы


Федеральная торговая комиссия США (FTC) запустила процедуру регулирования технологий наблюдения, алгоритмов и обеспечения безопасности данных.


Агентство опубликовало предварительное уведомление о предлагаемом нормотворчестве. Чиновники попросили общественность прокомментировать коммерческое наблюдение и методы сбора данных.


По словам FTC, они хотят не только понять преимущества и недостатки технологий, но и оценить интерес к грядущему регулированию.


Запрос агентства также затрагивает конкретные вопросы вроде предвзятости систем наблюдения и алгоритмические ошибки. Также регулирующие органы интересуются, наносят ли вред детям существующие методы обеспечения безопасности данных.


В ведомстве считают, что наличие общих правил поможет защитить жертв взломов и наблюдения от неправомерных действий и обеспечит более последовательный подход к делам.


8 сентября FTC проведет публичные слушания. До этого ведомство рассчитывает получить комментарии и предложения от общественности.


Напомним, в феврале американские сенаторы предложили урегулировать рекомендательные алгоритмы соцсетей.


В том же месяце конгрессмены представили обновленный законопроект, регламентирующий дискриминационный ИИ в таких областях, как финансы, здравоохранение, снабжение жилищем и образование.


В январе в Палату представителей США внесли предложение запретить персонализированную онлайн-рекламу на платформах вроде Facebook и Google.



# Экономика искусственный интеллект, регулирование, сша, новости
По материалам: ForkLog

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