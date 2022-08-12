Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская прокомментировала слухи о новом романе

В последнее время в СМИ «гуляет» информация, что вдова Бориса Грачевского нашла себе нового возлюбленного. На днях Екатерина Белоцерковская посетила премьеру фильма «Легенды Орленка» и пообщалась с журналистами. В числе прочего она рассказала немного и о своей личной жизни.





Екатерина рассказала, что на данный момент всё еще находится в декретном отпуске и заботится о ребенке. Но долго засиживаться дома она не намерена. Вдова Грачевского уже в ближайшее время планирует выйти на работу. Однако подробностей новой профессии она решила пока не раскрывать. Известно только, что новая деятельность обязательно будет связана с творчеством.





Ответила Екатерина и на самый обсуждаемый вопрос последних дней: есть ли у нее новый возлюбленный. Вдова Грачевского решила развеять эти домыслы. Она утверждает, что до сих пор любит покойного мужа и остается верной данному обязательству – никогда больше не выходить замуж.

«Друзья, не нужно приписывать какие-то романы или еще что-то. В моем сердце навсегда живет Боря! Сколько бы человек ни искал своего счастья, он находит его один раз и на всю жизнь. Вот и я его нашла», – рассказала Екатерина в интервью изданию «Комсомольская правда».





Напомним, что Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусом. У худрука «Ералаша» осталось четверо детей: младшие – сын Филипп (2020) и дочь Василиса (2012), старшие – сын Максим (1972) и дочь Ксения (1979). Наследники Грачевского до сих пор не могут поделить наследство.