Вдова Грачевского отказывается от семьи, а Собчак высказалась о русскоговорящем Барских. Соцсети звезд

Екатерина Белоцерковская тяжело переживает утрату мужа. Руководитель «Ералаша» скончался от осложнений коронавирусной инфекции в 2021 году. С тех пор вдова проводит все время с маленьким сыном и живет практически монашкой.

В декабре Екатерине Белоцерковской исполнилось 37 лет. Поклонники уверены: женщина еще сможет обрести личное счастье. Однако вдова признается, что больше не видит никого в роли своего мужа. «Хотели бы родить еще ребенка?» — не унимаются подписчики. «Если бы Боря жил, то да, а так — нет!» — ответила она.

Подписчики переживают за состояние Екатерины. Они спросили, как она чувствует себя сейчас, когда прошло уже немало времени со смерти Грачевского. «Никак… Существую! Но! Знаю одно, что ради сына я восстану из мертвых», — заявила вдова.

Напомним, что маленький Филип стал третьим ребенком мэтра. У Бориса Юрьевича также есть взрослые дети от первого брака: 49-летний Максим и 43-летняя Ксения. Вторая избранница Анна подарила ему дочь Василису. Сейчас девочке девять лет.

Несколько дней назад 32-летний Макс Барских опубликовал ролик, в котором он говорит по-русски, за что получил массу хейта от соотечественников. Ксения Собчак решила прокомментировать ситуацию в личном Telegram-канале.

«Артисту прислали много негативных комментариев за русский язык. Но самое трэшовое, что эти комментарии написаны на… русском», — удивилась телеведущая.

28-летняя Mary Gu решила показать, как выглядела до популярности. Певица опубликовала фото, на котором она запечатлена с рыжими волнистыми волосами и чуть припухлыми щеками. «Сама себя мотивирую немножко», — подписала звезда кадр.

Сейчас артистка выглядит совершенно иначе. Поклонники знают ее как белокурую диву с подтянутой фигурой. Блондинка много времени проводит в спортзале.

Певицу едва можно узнатьMary Gu кардинально сменила имидж