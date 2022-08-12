Вера Брежнева начала строить карьеру в Латвии

Певица Вера Брежнева разрыдалась, когда зашла в студию. Артистка в соцсетях заявила, что с недавних пор живет в Латвии. Эта страна встретила ее приятной погодой, цветами в каждом дворе и детским смехом. По словам Веры Брежневой, впереди у нее только творчество. Она соскучилась по работе в студии. Исполнительница хочет наверстать упущенное.«Спустя полгода я наконец-то смогла зайти в студию. Зашла и расплакалась. Пару часов пыталась вспомнить, как это... А потом...» — заявила она. Ранее Вера Брежнева отмечала, что последние события в мире напрочь отбили у нее желание творить. Между тем, в СМИ активно мусолят слухи о расставании исполнительницы с мужем продюсером Константином Меладзе.