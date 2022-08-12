Виталик Бутерин раскритиковал намерение MakerDAO продать USDC на $3,5 млрд
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Виталик Бутерин раскритиковал намерение MakerDAO продать USDC на $3,5 млрд

Виталик Бутерин раскритиковал намерение MakerDAO продать USDC на $3,5 млрд


Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин подверг критике идею платформы MakerDAO о ребалансировке обеспечения стейблкоина DAI, предполагающую продажу USDC стоимостью $3,5 млрд за ETH.


О намерении DeFi-платформы сообщил разработчик yEarn Finance под ником banteg. По его данным, эмитент DAI рассматривает покупку эфира «по рынку» путем конвертации всех USDC из модуля стабильности привязки (PSM).



Ранее, в рамках соблюдения санкционных ограничений, компания Circle внесла в черный список USDC-адреса 38 кошельков Tornado Cash. Один из операторов стейблкоина заблокировал движение как минимум 75 000 USDC.


На фоне этих событий DeFi-проект MakerDAO начал разработку плана на случай, если основные смарт-контракты протокола попадут под санкции властей, согласно The Defiant. Издание отметило, что планы по уменьшению зависимости от USDC рассматривают и в других DeFi-проектах.


На скриншоте ниже представлена структура обеспечения DAI.


Данные: daistats.

В ответ на твит banteg’а Виталик Бутерин назвал намерение MakerDAO ужасной идеей.



«Если Ethereum обрушится в цене, стоимость обеспечения сильно упадет, но CDP не ликвидируются. Поэтому вся система рискует превратиться в частичное резервирование», — прокомментировал сооснователь Ethereum.


По его мнению, ни один типа обеспечения, отличного от Ethereum, не должен превышать 20% от общей суммы.


MakerDAO лидирует в рейтинге от DeFi Llama с показателем TVL в $9,06 млрд.

Ранее аккаунты пользователей Tornado Cash заблокировала децентрализованная биржа деривативов dYdX.

# Экономика makerdao, tornado cash, usdc, виталик бутерин, новости
По материалам: ForkLog

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