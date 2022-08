Виталик Бутерин раскритиковал намерение MakerDAO продать USDC на $3,5 млрд

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин подверг критике идею платформы MakerDAO о ребалансировке обеспечения стейблкоина DAI, предполагающую продажу USDC стоимостью $3,5 млрд за ETH.

О намерении DeFi-платформы сообщил разработчик yEarn Finance под ником banteg. По его данным, эмитент DAI рассматривает покупку эфира «по рынку» путем конвертации всех USDC из модуля стабильности привязки (PSM).

Ранее, в рамках соблюдения санкционных ограничений, компания Circle внесла в черный список USDC-адреса 38 кошельков Tornado Cash. Один из операторов стейблкоина заблокировал движение как минимум 75 000 USDC.

На фоне этих событий DeFi-проект MakerDAO начал разработку плана на случай, если основные смарт-контракты протокола попадут под санкции властей, согласно The Defiant. Издание отметило, что планы по уменьшению зависимости от USDC рассматривают и в других DeFi-проектах.

На скриншоте ниже представлена структура обеспечения DAI.

Данные: daistats.

В ответ на твит banteg’а Виталик Бутерин назвал намерение MakerDAO ужасной идеей.

Errr this seems like a risky and terrible idea. If ETH drops a lot, value of collateral would go way down but CDPs would not get liquidated, so the whole system would risk becoming a fractional reserve.