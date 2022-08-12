Влад Соколовский признался, что не может больше изменять

30-летний певец Влад Соколовский заявил, что измены сломали его жизнь. Артист откровенно рассказал, как относится к предательству. Певец признался, что теперь измены для него неприемлемы. Выпускник «Фабрики звезд» счастлив в отношениях с 22-летней Ангелиной Сурковой, которая весной родила ему сына Дэвида. Первый брак Влада, с Ритой Дакотой, распался как раз из-за того, что музыкант изменял жене. Рита узнала, что муж встречался с другими девушками за ее спиной, когда она была беременна дочерью. Певица обвинила Влада в том, что он постоянно ей изменял, о чем знали все вокруг, кроме нее самой. «Понимаю, что не могу больше молчать. Это касается самой больной моей темы. Темы измен. Я долго с этим справлялся, так как когда-то это сломало мою жизнь», — пояснил сегодня Соколовский. Он вновь столкнулся с повышенным вниманием к себе со стороны девушек, но на этот раз устоял перед соблазном.«Мне стали писать с разных номеров всякую чушь. О том, как хотят меня, хотят встретиться и всё в таком духе. Расчет был на то, что я как-то отреагирую на это. Но увы. Я уже преодолел этот момент и сейчас понимаю, что не готов лишаться счастья рядом с любимым человеком ради ничего», — раскрыл Влад. Он подчеркнул, что сейчас многие активно изливают свой негатив в Сети. «В эпоху соцсетей люди могут думать, что могут напакостить и ничего им за это не будет. Но всему же есть последствия на уровне ментального здоровья и душевного состояния, и люди платят за это гораздо дороже», — заверил музыкант.