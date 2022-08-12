Владимир Соловьев жестко поставил на место обнаглевшую Светлану Лободу
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Владимир Соловьев жестко поставил на место обнаглевшую Светлану Лободу

Владимир Соловьев жестко поставил на место обнаглевшую Светлану Лободу
Ведущий и журналист Владимир Соловьев возмущен словами артистки. Певица Светлана Лобода долгое время была в России одной из самых востребованных звезд. Она смогла сколотить не только имя, но и состояние, однако после февральских событий покинула страну и заняла иную позицию во взглядах на происходящее. А в недавнем интервью заявила, что из России уехала вся интеллигенция. Остались в стране, по ее мнению, люди с «иначе устроенным организмом», для которых «телевизор перебил холодильник».
Журналист Владимир Соловьев в своем YouTube-шоу «Соловьев LIVE» не смог промолчать на сей выпад певицы. И припомнил ей, как она заработала славу именно в нашей стране. «Она — украинка, которая долгие годы зарабатывала на России. А теперь она нам всем объясняет про то, кто мы и какие они. То есть мы все раз! — и в телевизор, у нас нет никакой другой точки зрения, а интеллигенция вся, поющая ртом, уехала», — поставил на место Лободу Соловьев. Журналист припомнил, что недавно Лобода выступала в Нью-Йорке, при этом исполняла все свои хиты на русском языке. А пару ей составил другой ненавидящий Россию артист — Макс Барских.
# Шоу-бизнес Соловьев Владимир
По материалам: z-aya

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