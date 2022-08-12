Волонтеры Донецкого штаба #МЫВМЕСТЕ встретились с молодежью Херсона

Вадим Карасев

Руководитель Донецкого штаба #МЫВМЕСТЕ Анна Артеева и лидер Народной Дружины ДНР Владимир Тараненко встретились с молодёжью в Херсоне. Об этом сообщает telegram-канал #МЫВМЕСТЕ с Донбассом.

Ребята из Херсона узнали о добровольческом движении Донбасса и России, основных направлениях деятельности и результатах. Они были активными собеседниками и высказали готовность поучаствовать в совместных добрых инициативах.

По словам Артеевой, 26 гуманитарных миссий из РФ уже выполнили свою работу в Донбассе, 16 - в стадии подготовки. Например, в Мариуполе волонтёры-психологи провели работу с 2 тыс. детьми, организовали 300 индивидуальных консультаций со взрослыми. На счету волонтёров-медиков десятки операций и сотни консультаций в медучреждениях.

Особое внимание уделяется и здоровому образу жизни - более 1500 детей приняли участие в спортивных мероприятиях, которые организовали добровольцы.

"Уверена, Херсон добрый город, и скоро мы запустим проект здесь, чтобы делать добро вместе", – отметила лидер Донецкого штаба #МЫВМЕСТЕ.