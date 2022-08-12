Возобновлены поставки российской нефти в Чехию

Вадим Карасев

Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке нефтепровода «Дружба» возобновлены

Чешское телевидение сообщило, что ранее приостановленные поставки российской нефти в Чехию по южной ветке нефтепровода «Дружба» были возобновлены, передает РИА Новости.

«Вновь начались поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба". Прокачка возобновлена в пятницу в 20.00 по среднеевропейскому времени (21.00 мск)», — сказано в сообщении.

Ранее бывший генеральный директор компании Mero (владелец и оператор чешского участка трубопровода) Станислав Бруна раскрыл местоположение нефти, которая была предназначена для прокачки в Чехию по нефтепроводу «Дружба». По его словам, она находилась в перевалочном пункте на территории Белоруссии.

Украинская государственная компания «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. Позднее Венгерская MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит. 11 августа «Укртранснафта» возобновила транспортировку российской нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии.