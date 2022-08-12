Защита обжаловала арест подозреваемой в вымогательстве журналистки Баязитовой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Защита обжаловала арест подозреваемой в вымогательстве журналистки Баязитовой

Защита обжаловала арест подозреваемой в вымогательстве журналистки БаязитовойЗащита обжаловала арест журналистки Александры Баязитовой, подозреваемой в вымогательстве

Защита журналистки Александры Баязитовой, подозреваемой в вымогательстве, обжаловала ее арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Юрия Сергейчика.

«Мы обжаловали постановление Кузьминского суда», — сказал адвокат. По его словам, две другие арестованные фигурантки дела — пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова — также подали жалобы.

Кузьминский районный суд Москвы 10 августа арестовал Баязитову на два месяца. Защита журналистки настаивала на том, чтобы ее отправили под домашний арест. Баязитова также попросила суд учесть, что у нее диабет и на ее иждивении находится престарелая мать. Позже член московской Общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов сообщил, что Баязитова не признает свою вину. Правозащитник добавил, что Архарова и Чурилова, частично признали вину.

В ходе заседания суда Баязитова заявила, что ее обвинили в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. Журналистка добавила, что суть обвинений ей неясна, поскольку она всего лишь писала тексты для разных изданий.

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов призвал обсудить замену меры пресечения журналистке. По мнению Попова, учитывая состояние здоровья Баязитовой, ее можно отпустить из-под стражи под домашний арест.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В телеграме обсуждают новые инсайды о Полине Киценко и ее финансовом конфликте с модными брендами
В телеграме обсуждают новые инсайды о Полине Киценко и ее финансовом
Защита обжаловала арест подозреваемой в вымогательстве журналистки Баязитовой
Защита обжаловала арест подозреваемой в вымогательстве журналистки
Фил Спенсер впервые за 4 года посетил студию Rare команды Xbox
Фил Спенсер впервые за 4 года посетил студию Rare команды Xbox
ЦБ Филиппин ввел мораторий на регистрацию криптовалютных компаний
ЦБ Филиппин ввел мораторий на регистрацию криптовалютных компаний
Республика Алтай вошла в топ-3 популярных направлений для путешествий по России
Республика Алтай вошла в топ-3 популярных направлений для путешествий
Подборка фотографий из серии "а что у нас там внутри?" (17 фото)
Подборка фотографий из серии "а что у нас там внутри?" (17
Оседлал кита
Оседлал кита
Назвали дату релиза Hogwarts Legacy, игру перенесли на 2023 год
Назвали дату релиза Hogwarts Legacy, игру перенесли на 2023 год
Отсутствие новинок в кинотеатрах помогло росту рынка онлайн-видеосервисов
Отсутствие новинок в кинотеатрах помогло росту рынка
Губернатор Севастополя посетил подшефный Мелитополь и привез гумпомощь
Губернатор Севастополя посетил подшефный Мелитополь и привез гумпомощь
Хостинг-провайдер Applied Blockchain получил кредит от банка в Северной Дакоте
Хостинг-провайдер Applied Blockchain получил кредит от банка в
"Антиглянец": дизайнер Анастасия Задорина ждет ребенка от "бывшего зятя Путина" Кирилла Шамалова
"Антиглянец": дизайнер Анастасия Задорина ждет ребенка от

Топ на сегодня

Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать ЗАЭС
Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Готичный как у Кортни Кардашьян или нежный как у Николы Пельтц: 8 свадебных бьюти-образов звезд
Готичный как у Кортни Кардашьян или нежный как у Николы Пельтц: 8

Еще по теме

Арестованная по делу о вымогательстве журналистка Баязитова не признала вину
В Госдуме призвали изменить меру пресечения журналистке Баязитовой
Бывший коллега арестованной журналистки Баязитовой заявил о ее невиновности
Улюкаев обжаловал домашний арест