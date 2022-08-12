Жена Дмитрия Тарасова хочет сбагрить детей
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Жена Дмитрия Тарасова хочет сбагрить детей

Жена Дмитрия Тарасова хочет сбагрить детей
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко поделилась планами на своих детей. 28-летняя Анастасия Костенко решила найти новую няню для своих дочерей – 4-летней Миланы и 2-летней Евы. Жена Дмитрия Тарасова рассказала, что на этот раз ее выбор пал на помощницу с Филиппин, которая будет не только заботиться о девочках, но и помогать им учить английский язык. Супруга футболиста уже провела онлайн-собеседование с потенциальной кандидаткой и теперь готовится встретиться с ней лично и посмотреть на ее работу. Костенко отметила, что няня также умеет готовить и будет помогать с уборкой по дому.  
«Была няня у девочек. Сейчас мы выбираем новую. С нетерпением ждем встречи с новой няней. Это будет наш первый опыт, и я очень надеюсь, что нам понравится. Девочки уже ждут ее и с удовольствием вспоминают слова на английском языке. Классическая филиппинская няня! И готовит (что редкость), деток обучает по книжкам, и с уборкой поможет. И да, у нас у всех будет отличная практика английского, что очень радует»,  — похвасталась Костенко.   С появлением такой помощницы у жены Тарасова появится больше свободного времени, которое она сможет тратить на собственные дела и на супруга. В Сети уже давно поговаривают, что у звездной пары с появлением третьего ребенка сильно испортились отношения, а футболист начал в открытую заглядываться на других девушек. Очевидцы недавно заметили спортсмена в фитнес-клубе, где он флиртовал разу с двумя красотками. Дмитрий, конечно, все отрицал, однако, учитывая его былые похождения, поклонники ему не поверили.
# Шоу-бизнес Тарасов Дмитрий
По материалам: z-aya

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