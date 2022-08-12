Жена Константин Ивлев рассказала о пластике
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жена Константин Ивлев рассказала о пластике

Жена Константин Ивлев рассказала о пластике
Супруга шеф-повара Константин Ивлев ответила на откровенные вопросы. Ресторатор удивил общественность, став выходить в свет с молодой избранницей, к которой ушел из семьи после 23-летнего брака. Вскоре повар женился на новой пассии, а минувшей весной у них появилась дочь. В апреле у 48-летнего шефа и его жены Валерии родилась дочь Ника. Супруги вне себя от радости, а молодая мама сполна наслаждается материнством. При этом чета ведет прежний активный образ жизни: Константин занят кулинарными программами на ТВ и в Сети, возлюбленная сопровождает его на публичных мероприятиях, а также активно ведет личный блог.
29-летняя Валерия довольно откровенна со своей аудиторией и часто делится подробностями личной жизни. Недавно она спросила у подписчиков, что им было бы интересно узнать о ней, и получила сотни сообщений. Одна из поклонниц поинтересовалась, делала ли Ивлева ринопластику, и получила положительный ответ. «Да», — коротко сказала Лера. Прибегала ли она к пластике других частей тела, молодая мама так и не призналась. Впрочем, фанатов шефа беспокоит другой вопрос: поладила ли Валерия с его бывшей семьей? Оказалось, что да. Недавно девушка познакомила Нику со старшими детьми мужа, и они были счастливы провести время с сестренкой. «Нянчат!» — восхищалась Ивлева. Вот только вряд ли ей удалось наладить контакт с первой женой Константина. Мария уверяла, что брюнетка увела мужа из семьи. Узнав об интрижке благоверного, она тут же подала на развод. Повар же всячески отрицает претензии бывшей.
# Шоу-бизнес Ивлев Константин
По материалам: z-aya

Последние новости

«Поющая ртом интеллигенция уехала»: Владимир Соловьев поставил на место Светлану Лободу
«Поющая ртом интеллигенция уехала»: Владимир Соловьев поставил на
Алсу закатила закрытую вечеринку
Алсу закатила закрытую вечеринку
Ксения Собчак заступилась за сбежавшего артиста
Ксения Собчак заступилась за сбежавшего артиста
Жена Константин Ивлев рассказала о пластике
Жена Константин Ивлев рассказала о пластике
Никита Михалков рассказал о сбежавших звездах
Никита Михалков рассказал о сбежавших звездах
ЧП: Трое детей в запертом доме погибли от пожара
ЧП: Трое детей в запертом доме погибли от пожара
В 2025 году планируют построить новый учебный блок школы №63
В 2025 году планируют построить новый учебный блок школы №63
На Западе сменили риторику в отношении Зеленского
На Западе сменили риторику в отношении Зеленского
В США урегулируют технологии наблюдения и алгоритмы
В США урегулируют технологии наблюдения и алгоритмы
Digital Foundry разочарованы версией What Remains of Edith Finch для Xbox Series S
Digital Foundry разочарованы версией What Remains of Edith Finch для
Назван самый влиятельный британский артист за последние 50 лет
Назван самый влиятельный британский артист за последние 50 лет
Путин провел совещание с Совбезом
Путин провел совещание с Совбезом

Топ на сегодня

В Вологодской области открыли производство детских кроваток из массива сосны
В Вологодской области открыли производство детских кроваток из
В Госдуме призвали изменить меру пресечения журналистке Баязитовой
В Госдуме призвали изменить меру пресечения журналистке Баязитовой
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя детьми
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал
Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Прилепин высказался о покинувших Россию звездах

Еще по теме

Константин Ивлев с молодой женой сбежал из России без дочери
Константин Ивлев с женой устроили для новорожденной дочки первую фотосессию
Константин Ивлев угодил в ДТП
Константин Ивлев привез домой жену и дочку из роддома