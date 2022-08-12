Жена Константин Ивлев рассказала о пластике

Супруга шеф-повара Константин Ивлев ответила на откровенные вопросы. Ресторатор удивил общественность, став выходить в свет с молодой избранницей, к которой ушел из семьи после 23-летнего брака. Вскоре повар женился на новой пассии, а минувшей весной у них появилась дочь. В апреле у 48-летнего шефа и его жены Валерии родилась дочь Ника. Супруги вне себя от радости, а молодая мама сполна наслаждается материнством. При этом чета ведет прежний активный образ жизни: Константин занят кулинарными программами на ТВ и в Сети, возлюбленная сопровождает его на публичных мероприятиях, а также активно ведет личный блог.29-летняя Валерия довольно откровенна со своей аудиторией и часто делится подробностями личной жизни. Недавно она спросила у подписчиков, что им было бы интересно узнать о ней, и получила сотни сообщений. Одна из поклонниц поинтересовалась, делала ли Ивлева ринопластику, и получила положительный ответ. «Да», — коротко сказала Лера. Прибегала ли она к пластике других частей тела, молодая мама так и не призналась. Впрочем, фанатов шефа беспокоит другой вопрос: поладила ли Валерия с его бывшей семьей? Оказалось, что да. Недавно девушка познакомила Нику со старшими детьми мужа, и они были счастливы провести время с сестренкой. «Нянчат!» — восхищалась Ивлева. Вот только вряд ли ей удалось наладить контакт с первой женой Константина. Мария уверяла, что брюнетка увела мужа из семьи. Узнав об интрижке благоверного, она тут же подала на развод. Повар же всячески отрицает претензии бывшей.