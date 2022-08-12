Звездопад Персеид: как загадать желание в августе 2022 года, чтобы оно исполнилось

Вадим Карасев

Звездопад Персеид — это не только красочное зрелище, но и событие, способное изменить жизнь. Во время его пика каждый сможет загадать заветное желание и использовать энергетику пространства себе во благо.

Пик звездопада персеид приходится на ночь с 12 на 13 августа. Специалисты в области биоэнергетики отмечают, что 13 числа будет день силы, а значит, сама Вселенная будет помогать в исполнении заветных желаний. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют подготовиться к этому событию заранее и вспомнить о правилах, которые помогут осуществить мечту.

1. Желание важно записать, чтобы визуализировать свои мысли. Однако справиться с такой задачей не просто. Формулировка должна быть четкой, чтобы Вселенная откликнулась и подарила именно то, что нужно. Каждая деталь значима, поэтому так важно четко описать все, что необходимо.

2. У желания обязательно должна быть дата исполнения. Вселенная может откликнуться на просьбу в любое время, поэтому исполнение желания не всегда происходит тогда, когда это нужно. Формулируя мечту, важно помнить о том, что дата должна быть также озвучена. Так, желая чего-либо, обязательно указывают временные рамки. Например, пожелание купить нужную вещь можно озвучить так: «Я приобретаю (название покупки) в конце августа 2022 года/22 августа 2022 года». В таком случае желание исполнится гораздо быстрее.

3. Любое желание — это цель, и она должна быть достижима. Написать свою мечту важно так, чтобы она звучала правдоподобно, исключить отрицательные слова и обязательно помнить о настоящем времени. Желание вряд ли сбудется, если будет звучать так: «Я не хочу нуждаться», а вот формулировка «Я обладаю богатствами и принимаю в свою жизнь счастье» станет толчком к развитию.

4. Любое желание — это эмоции, и они должны быть положительными. Чем больше подробностей будет написано, тем явственнее будет картина, и тем быстрее мечта станет реальностью. Для этого важно составить описание желаемого с нюансами, которые вызывают прилив сил.

5. Написанное желание обязательно завершают фразой-оберегом. Она может быть любой: «Пусть желание гармонично войдет в мою жизнь, принесет мне радость и счастье. Станет источником позитива и движения вперед».

6. После того, как все оформлено на бумаге, наступает самая важная часть. Чтобы желание исполнилось, его нужно «отпустить». Специалисты в области биоэнергетики рекомендуют не зацикливаться на мечте, а действовать и с оптимизмом смотреть в будущее.